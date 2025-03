El alcalde de Fuenlabrada se enfrenta a Díaz Ayuso por el reparto de menores migrantes: "Intentan meter 700 en un espacio para 100"

Un tuit de Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, abría la polémica con la Comunidad de Madrid por la hipotética distribución de los menores migrantes no acompañados que sean trasladados desde Canarias. "El Gobierno de la señora Ayuso pretende que todos los menores no acompañados que llegan a la región vayan al centro del Cerro de la Cantueña, en medio de la nada, sin hablar con los municipios, sin criterios objetivos, homogéneos y de solidaridad, y sin importarle que ese centro no sea adecuado para acoger a estas personas. Todo por sacar rentabilidad política de cualquier cosa. Es la política habitual del titular y de la polarización", decía el regidor en su publicación de la red social X.

¿Está confirmado que los menores irán a ese centro?, preguntamos al alcalde en Espejo Püblico. "Con la Comunidad de Madrid tenemos cero comunicación, ni antes, cuando pusieron en marcha el centro, ni después del titular donde se despachó diciendo que todos los que vinieran a Madrid irían a Fuenlabrada", responde Javier Ayala. Hablamos por tanto de una posibilidad que debe aún concretarse cuando se decida cuántos menores no acompañados deben salir de Canarias y cuántos irían a cada comunidad autónoma.

Centro con capacidad para 100 plazas

A finales del pasado mes de septiembre abrió sus puertas este centro de primera acogida de menores migrantes en el Cerro de la Cantueña, en Fuenlabrada (Madrid). Con capacidad para 96 plazas, el edificio tienen 4.000 metros cuadrados y, según la Comunidad de Madrid, tiene capacidad para acoger más personas de las inicialmente previstas. La transformación de este edificio, abandonado desde 2009, para convertirse en un centro de menores migrantes no acompañados se anunció en abril del pasado año. En aquel momento ya se debatía la necesidad de trasladar a la península los 4.000 menores acogidos en Canarias.

"Yo no estoy en desacuerdo con que se repartan los menores en los distintos lugares del país, -añade el alcalde de Fuenlabrada, del PSOE-. En lo que estamos en desacuerdo es que en Madrid sólo vayan a Fuenlabrada, me parece que no es propio de una comunidad como la nuestra". Y añade: "Lo que ha hecho el Gobierno de España es establecer unos criterios objetivos y, según esos criterios objetivos, se ha hecho un reparto solidario por las distintas comunidades, pero en Madrid no hay criterios ni intención de hacerlos".

Alejado de los barrios más cercanos

La creación de este centro de menores fue polémica desde el principio. El ayuntamiento de Fuenlabrada, donde gobierna con mayoría absoluta el PSOE, se opuso por considerar que el edificio, situado en una amplia zona verde infrautilizada, se había cedido a la Comunidad de Madrid con fines medioambientales. "Y la Comunidad tiene la magnífica idea de instalar un centro de menores en un espacio que no reúne las condiciones para ello, porque está a más de dos kilómetros del núcleo urbano".

El centro está rodeado por los seis carriles de la autovía A-42 y por el polígono comercial de Cobo Calleja. Llegar a las primeras viviendas, tanto de Parla como de Fuenlabrada, requiere del uso de un vehículo. Haría falta caminar más de una hora para llegar al instituto o al centro de salud más cercanos. Pese a la distancia y su aislamiento, los vecinos tienen su opinión sobre la posibilidad de que llegue aquí un número considerable de menores no acompañados. "Se escapan, hacen lo que les da la gana y andamos con miedo porque nos roben", nos cuenta un vecino. "Está muy lejos de aquí y, si hay algún problema, es menor", apunta otro. "Tienen derecho a venir aquí, ¿por qué no?", añade una vecina. "Lo único con lo que no estoy de acuerdo es que haya estas diferencias, que nosotros acojamos una cantidad de chicos y otros se limiten a cumplir y poco más", valora otro vecino en referencia a la distribución por comunidades.

No pueden entrar y salir libremente

Algunos menores del centro, con los que hemos podido hablar, nos señalan que no pueden salir y entrar libremente. Vemos salir a algunos en furgonetas, pero acompañados de personal del centro. "Nos levantamos a las ocho y media, clase de español y clase de taller. Por la tarde, fiesta", nos explica uno de ellos sobre la dinámica diaria en el centro. Todos hablan un razonable castellano, con mayores o menores dificultades. Desde fuera vemos a algunos jugando al fútbol en una pequeña cancha de césped artificial. Duermen en habitaciones de seis chicos en literas. Todos llevan aquí varios meses. Hablamos incluso con el primero que llegó aquí en septiembre. Nos cuenta que en unos días podrá irse. Ahora mismo hay "ochenta y pico", nos dice otro.

El alcalde descarta que la Comunidad de Madrid haya elegido Fuenlabrada por ser una localidad gobernada por el PSOE. "Yo creo que no es que se nos castigue, hemos polemizado mucho por este centro por tres motivos diferentes, pero desde luego no es una cuestión de castigar, es una cuestión de intentar meter 700 menores en un espacio preparado para 100, -responde Ayala-. Vamos a generar el mismo problema que tienen en Canarias en un espacio que no reúne las condiciones adecuadas".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.