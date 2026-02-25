Seis miembros del CESID "participaron activamente" en el 23-F y lo intentaron encubrir

A las 13:00 horas de este miércoles ya se podían consultar los documentos desclasificados por el Ministerio de Defensa del 23 -F en la web de La Moncloa. Gracias a esta decisión del Gobierno hemos conocido que seis miembros de Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID, anterior al CNI, "participaron activamente" en el intento del golpe de Estado de 1981.

El informe sobre la participación de miembros de la AOME en los hechos explica que todos ellos intentaron "encubrir su participación activando una operación que justificara sus movimientos", según el documento que expone que estas personas "o bien conocían los hechos antes o planificaron un apoyo operativo que lo llevaron a efecto" para después querer encubrirlo.

Entre aquellos que conocían lo que iba a suceder se encontraban el Capitán García Almenta, el Capitán Gómez Iglesias, el Sargento Miguel Sales y el Cabo Monge Segura. Por su parte, el Comandante Cortina "no está comprobado que lo supiera", aunque "hay indicios de que así fuera".

¿Qué funciones tenían?

El documento plasma que "el Capitán García Almenta, dispuso de los medios, emisores, receptores y vehículos" que posteriormente distribuyó al resto de implicados "para el apoyo de la columna que se dirigió a las Cortes".

Por su parte, el Capitán Gómez Iglesias "se mantuvo en contacto" con García Almenta, dirigiendo al Monge Segura "en la marcha al Congreso". Mientras que en la zona de las Cortes, Sales Maroto y Moya Gómez "realizaron sesiones de control". Sin embargo, del Comandante Cortina se desconoce actividad directa.

Una vez el golpe de Estado fracasó, el Comandante Cortina reunió al día siguiente, es decir el 24 de febrero, al Capitán García Almenta, el Sargento Miguel Sales y el Cabo Monge Segura "para activar la Operación Míster", en la que "se corrigieron fechan" que justificaban todos sus movimientos el 23-F.

Para aclarar lo sucedido aquel día, la Dirección del Centro ordenó un informe con carácter judicial, que tras las declaraciones ante el juez, "se comprobó que había contradicciones em las declaraciones" de García Almenta, Gómez Iglesias, Miguel Sales y Monge Segura.

Por ello "causaron baja en la Unidad", además de por otros hechos como "faltas de disciplina y lealtad con los nuevos Mandos de la Unidad, al solidarizarse con los que habían sido dados de baja, reuniéndose con ellos a pesar de la orden expresada de no hacerlo", expresa el documento.

El destino de los implicados

Tras el proceso judicial del 23-F, el Capitán de la Guardia Civil, Vicente Gómez Iglesias, fue procesado y condenado. Por su parte, Cortina Prieto también fue procesado aunque fue absuelto y destinado al Regimiento Infantería Jaén.

García Almenta no fue procesado y fue destinado al Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMACON). Monge pasó al Servicio de Información de la Guardia Civil, Moya causó baja en la Guardia Civil tras ser expulsado del CESID y Sales fue destinado al DCI.

Todos ellos, excepto Sales que fue baja en la Unidad, causaron baja en el CESID.

