El PSOE teme a que Gonzalo Sanz pueda desmontar el relato sobre Ceuta: ¿Dónde está?

Nadie sabe dónde está, pero en el PSOE temen a que Gonzalo Sanz, el exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, tire de la manta y desmonte el relato sobre el asalto. Hace unos días presentó su dimisión, justo después de conocerse las comunicaciones que mantuvo con un miembro del CNI antes de la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma.

Confirmada por Melchor León, diputado del PSOE en Ceuta, la salida de Sanz puso sobre la mesa las diferencias dentro de la institución a la hora de gestionar dicha información. De hecho, en una carta remitida a la Secretaría General de la Delegación del Gobierno, Sanz dejó claro que sí avisó a Pérez Triano de lo que estaba sucediendo, aunque este lo ha negado en reiteradas ocasiones.

Por ello, en su misiva, Sanz aseguró que dejaba su cargo "por la evidente incompatibilidad entre mi afirmación de que la información de mensajería escrita que se transmitió por el CNI el día 29 de julio fue transmitida por mi persona al propio delegado ese mismo día y las distintas declaraciones del delegado en distintos medios en las que afirma no haber recibido información por mi parte".

Choque de versiones

En otro comunicado la Delegación pone de manifiesto que Pérez Triana "no tuvo conocimiento, antes del 30 de julio, ni del contenido del mensaje de WhatsApp intercambiado entre el jefe de gabinete y un miembro del CNI, ni de la existencia o contenido de la llamada telefónica mantenida entre ambos" y reitera que "el CNI no realizó en ningún momento una estimación del número de personas que efectivamente se iban a movilizar, ni valoró la probabilidad de que la convocatoria llegara a materializarse; su comunicación se limitó a describir el tamaño de los grupos citados".

¿Dónde está?

La pregunta que ahora se hacen muchos es si Gonzalo Sanz tirará de la manta, o no. "Se dice y se rumorea que aquí en Ceuta no está, pero necesitamos que aparezca, necesitamos que hable y que cuente dónde se ha quedado ese sobre", comenta una ceutí. "Si ya tenemos lo que Melchor León ha enseñado, Sanz tendría mucho más, era su mano derecha. Hubo una discusión y por lo tanto fue la dimisión. ¿Qué hay detrás y qué nos están escondiendo? Ahí está la clave", asegura.

A pesar de los esfuerzos por intentar contactar con él, la respuesta es el silencio. Y al preguntar a los vecinos por su paradero, la respuesta es la misma: "No creo que se atrevan a salir porque el pueblo está muy enfadado. Menos mal que todo va saliendo porque al final la verdad sale, pero los ceutíes estamos sufriendo muchísimo".

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