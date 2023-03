Adriana, la periodista venezolana vejada como "machupichu" por dos jóvenes: "Hay quien ha pensado en suicidarse por esto"

Adriana fue víctima de un brutal ataque racista por parte de las conductoras que golpearon su coche con su vehículo. La tiraron al suelo, la patearon, la golpearon e incluso la mordieron en el brazo. Las agresoras circulaban en sentido contrario y cuando chocaron contra ella lo primero que le dicen que es "una mierda 'machupichu'". Las conductoras se encontraban bajo los efectos del alcohol. Desde el primer momento las jóvenes comienzan a insultarlas con un comportamiento xenófobo.

Tal y como apunta la abogada y colaboradora de Espejo Público, Bárbara Royo, sobre las agresores pesan delitos xenófobos y un delito contra la seguridad vial. "Lo preocupante es que haya individuos como estas que aunque no estén borrachas piensan así", lamenta la letrada.

"Si hace una semana me dicen que me va a pasar esto en España, no me lo creo"

Adriana no hubiera creído que hace una semana le hubiera podido pasar esto en España. Hasta ahora su experiencia en el país ha sido muy positiva. "Yo amo este país porque me ha dado todas las oportunidades de ser quién soy ahora", defiende.

Sin embargo, a través de las redes sociales muchas personas han contactado con ella para hablarle de las agresiones que han sufrido. "Hubo incluso una joven que me ha confesado que estuvo a punto de suicidarse después de años de sufrir bullying por ser 'machupichu'", señala.