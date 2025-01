¿Los extranjeros deben pagar más por una vivienda? Analizamos el impacto de las medidas del Gobierno

Ante el grave problema de vivienda en el que está inmerso nuestro país, el Gobierno ha presentado un plan de medidas para mirar de revertir la situación. Entre ellas, ponen el foco en los extranjeros de fuera de la UE que compran vivienda en España y que no viven en ella. La intención del ejecutivo es duplicar impuestos a esas personas.

¿Qué supone esto?

Para empezar, una gran repercusión internacional. Los principales medios de comunicación internacionales, especialmente los británicos como The Guardian, The Telegraph o el Financial Times, se han hecho eco de la noticia.

Según los datos del Ministerio de Vivienda, de enero a septiembre del año pasado en España se produjeron 515.000 operaciones de compraventa. De estas, 95.000 tuvieron un comprador extranjero, es decir, un 18%. Y de este 18%, la mitad aproximadamente (42.500) eran de extranjeros que vivían o veraneaban en España. La otra mitad (42.500) eran de no residentes, de los que compran como inversión o para especular. De gente que no quiere vivir aquí. Y es ahí donde el Gobierno pone el foco.

Según la misma fuente, el origen de estos compradores extranjeros lo encabezan los británicos, con un 6.12%. Le siguen los alemanes (4.7%), los marroquíes (4.13%), los franceses (3.9%), los italianos (3.7%) o los rumanos (3.6%). Las provincias donde más extranjeros compraron viviendas son Alicante, donde más de la mitad de la compra de sus pisos fueron por parte de extranjeros (50.8%). Le sigue Santa Cruz de Tenerife (41.5%), Málaga (37.9%), Baleares (37.7%) y Murcia (27.9%).

¿Qué impacto tendrá esta medida?

Nuestra compañera Ana Estévez ha querido preguntar a expertos de qué manera puede afectar esta nueva política de vivienda. Diego Vázquez, CEO de la inmobiliaria madrileña Mr. House, considera que esta medida “no es ninguna solución al problema que tenemos”. Ante la pregunta de si el interés de los extranjeros en comprar vivienda en España está haciendo subir el precio, Vázquez confiesa que en algunas zonas sí, como por ejemplo en el centro de Madrid: “todo el cliente latinoamericano que viene a buscar vivienda se interesa por zonas como el barrio de Salamanca o el de Chamberí”, asegura.

Pueden ahuyentar las inversiones

Vázquez nos explica que a un comprador extranjero se le piden los mismos requisitos que a un cliente nacional. Pero reconoce que estas medidas pueden alejar las inversiones que los extranjeros tenían previsto realizar aquí: “a lo mejor las hacen en otros países, van a contemplar otras opciones como Portugal, Francia o Marruecos”.

El notario Alfonso Madridejos cree que en general la tendencia de los extranjeros de comprar vivienda en España ha ido en augmento. Y pone cifras. Respecto al 2023, en el que hubo un importante descenso del 10%, en el primer semestre de 2024 se ha incrementado un 1,8%.

Madridejos, además, explica que los extranjeros no residentes pagan “bastane más” por metro cuadrado, en torno a 2.900€ por metro. Eso son casi 1.200€ más que los compradores nacionales.

¿Tendrán algun efecto estas medidas?

Antonio de la Fuente, director corporativo de la consultora inmobiliaria Finance Colliers, cree que esta medida que propone el Gobierno no va a tener ningún efecto para que el principal comprador de viviendas deje de comprar. Y critica que se está atacando el problema “por donde no se tiene que atacar”. Para De la Fuente, la solución pasa por “construir más viviendas y poner un puente de plata a quien está dispuesto a construirlas”. Según él, prohibir la venta de viviendas a extranjeros no hará que “automáticamente se van a destinar para la gente que las necesita”.

De la Fuente cuenta que los inversores internacionales les pregunta qué va a ocurrir con la vivienda en España: “cuando reciben una noticia con este titular en su país, de momento lo que genera es zozobra”, afirma.

¿Qué opina la calle?

Nuestros reporteros han ido a preguntar a la gente qué opina al respecto, y hay opiniones diversas, de distintos perfiles. Santiago, chileno residente en España, cree que “las medidas impositivas de impuestos no son beneficiarias para nadie, especialmente para los que somos de fuera”. Para Antonia, española, no le parece justo y cree que “el foco no está ahí”. En cambio, Juan, de Barcelona, asegura que “hay que limitar la compra de extranjeros porque al final esto va a ser un parque temático”.

Sofía, de Madrid, no tiene la misma opinión que Juan. Cree que “hay que frenar la especulación de otra manera, no penalizar a quien quiera comprar una vivienda aquí”. Y Pedro, un joven que también vive en la capital, está de acuerdo en que hay que “hacer algo con el tema de la regulación de mercado” para que los jóvenes que intenta comprar una vivienda (algo que cataloga de imposible), puedan comprarla “sea aquí, en Pequín o en Berlín”.

