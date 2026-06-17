Polémicas declaraciones del presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha sobre las bajas de los jóvenes: "Son unos memos"

Polémicas declaraciones del presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha sobre los jóvenes y las bajas laborales. "Tenemos una baja porque le ha dejado la novia" ha asegurado según Ángel Nicolás. Además, ha añadido que la juventud actual "no es comparable" a generaciones anteriores y ha llegado a calificarlos como "memos", aunque aseguró hacerlo "sin ánimo de ofender".

Estas palabras han sido cuestionadas por los jóvenes y los empresarios. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, se ha desmarcado de esas declaraciones, aunque ha insistido en que el absentismo laboral constituye un problema importante para la economía española.

Un problema para las empresas

Según datos de la patronal, cada día faltan al trabajo alrededor de 1,6 millones de personas en España. Y detrás de esta cifra, según profesionales del sector sanitario, se encuentran cada vez más casos relacionados con la ansiedad, el estrés laboral y otros problemas de salud mental. Los empresarios estiman que el coste anual de las bajas laborales alcanza ya los 33.000 millones de euros, de los cuales, según Garamendi, las empresas asumen aproximadamente 17.000 millones. La preocupación por el incremento de las bajas laborales se refleja, sobre todo, entre los pequeños empresarios, para los que asumir el coste de las bajas es un verdadero lastre.

Los jóvenes se defienden

Mientras tanto, muchos jóvenes rechazan las críticas del presidente de los empresarios de Castila -La Mancha y aseguran que las bajas laborales no son una opción que puedan permitirse debido a la precariedad laboral y a la temporalidad de sus contratos. Algunos también defienden que determinadas situaciones laborales justifican la necesidad de ausentarse temporalmente del trabajo, especialmente cuando las condiciones laborales son difíciles y los salarios bajos. "Si cobras 5.000 o 6.000 euros al mes puedes aguantar que te exploten, pero por 1.000 euros no", asegura un trabajador.

Los profesionales sanitarios recuerdan que el aumento de las bajas por motivos psicológicos es una realidad constatada en las consultas médicas y que cada vez va a más. El médico de familia Jaime Sellarés señala que entre los jóvenes se observa "un incremento muy importante del malestar psicológico", algo que atribuye a múltiples factores sociales y laborales.

Aunque siempre puede existir alguien que abuse del sistema, los médicos advierten de que su función principal no es perseguir posibles fraudes, sino evaluar y atender la situación de los pacientes.

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