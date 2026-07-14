Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Mundial

España disputará una semifinal mundialista 16 años después

Quedan hora para la semifinal mundialista contra Francia y la afición se prepara para el gran evento. En casi todas las ciudades y pueblos habrá pantallas gigantes para disfrutar del partido.

La afición

España disputará una semifinal mundialista 16 años después | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ángel Pinto
Publicado:

La afición española calienta motores. Son muchos años sin jugar una semifinal de un mundial. Los ánimos son optimistas y casi todos coincidimos, España vence a Francia. Noticias de la Mañana ha salido a la calle y la mayoría de los entrevistados confía en la victoria española aunque muchos señalan que Francia es muy buen equipo.

La afición incluso se arriesga a dar el resultado. En casa, en un bar, en familia o con amigo hoy todos tienen un plan para verlo. En casi todos los pueblos y ciudades, habrá pantallas gigantes para poder disfrutar o sufrir con un partidazo. La selección española se juega el pase a la final ante Francia y hace 16 años que no vivimos un momento como este.

Los enfrentamientos entre ambas selecciones en grandes torneos internacionales han dejado algunos de los partidos más recordados del fútbol europeo. En total, España y Francia se han enfrentado en ocho ocasiones entre Eurocopas, Mundiales y Nations League.

Aunque el balance histórico sigue siendo favorable para los franceses, España llega con confianza tras imponerse en los dos enfrentamientos más recientes.

Historial de España - Francia

Francia 2-0 España (Final Eurocopa 1984)

Francia 1-1 España (Eurocopa 1996)

España 1-2 Francia (Eurocopa 2000)

España 1-3 Francia (Mundial 2006)

España 2-0 Francia (Eurocopa 2012)

España 1-2 Francia (Final Nations League 2021)

España 2-1 Francia (Semifinal Eurocopa 2024)

España 5-4 Francia (Semifinal Nations League 2025)

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Del bulldog francés 'desterrado' a los mensajes a Ester Expósito: los memes calientan el España-Francia

Los memes calientan el España-Francia

Publicidad

Deportes

Didier Deschamps, en la rueda de prensa en Dallas

Didier Deschamps: "Sí, confirmo que España es la favorita"

Iker Casillas, en la Casa de España en Dallas

Casillas: "Estamos convencidos de que volveremos a estar en la final del Mundial"

Erling Haaland, a su llegada al aeropuerto de Oslo

Erling Haaland llega a Noruega con un mapache disecado valorado en 750 dólares

La afición
Mundial

España disputará una semifinal mundialista 16 años después

Luis de la Fuente, en la rueda de prensa en Dallas
Mundial 2026

Luis de la Fuente: "El gran día de Lamine está por llegar y espero que sea mañana"

Imagen de Lamine Yamal
Mundial 2026

Lamine Yamal responde al polémico comentario de Rajoy sobre los franceses: "Si el fútbol sirve para algo es para integrar"

El jugador de la selección española reaccionó a los comentarios del expresidente sobre la selección francesa a pocas horas de las semifinales del Mundial.

Lamine Yamal, en la rueda de prensa en el AT&T Stadium
Mundial 2026

Lamine Yamal: "Decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí"

La estrella de la selección española de fútbol toma la palabra antes de la semifinal del Mundial ante Francia.

Mbappé y Mikel Merino

Francia - España: Horario, alineaciones y dónde seguir en directo el partido de semifinales del Mundial 2026

Sorloth durante los cuartos del Mundial ante Inglaterra

La pareja de Sorloth denuncia graves amenazas tras la eliminación de Noruega: "Voy a matarlo"

Novak Djokovic durante las semifinales de Wimbledon ante Jannik Sinner

Djokovic se cansa de la obsesión con el 25º Slam: "Me molesta, ¿24 no son suficientes...?"

Publicidad