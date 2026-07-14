España disputará una semifinal mundialista 16 años después

La afición española calienta motores. Son muchos años sin jugar una semifinal de un mundial. Los ánimos son optimistas y casi todos coincidimos, España vence a Francia. Noticias de la Mañana ha salido a la calle y la mayoría de los entrevistados confía en la victoria española aunque muchos señalan que Francia es muy buen equipo.

La afición incluso se arriesga a dar el resultado. En casa, en un bar, en familia o con amigo hoy todos tienen un plan para verlo. En casi todos los pueblos y ciudades, habrá pantallas gigantes para poder disfrutar o sufrir con un partidazo. La selección española se juega el pase a la final ante Francia y hace 16 años que no vivimos un momento como este.

Los enfrentamientos entre ambas selecciones en grandes torneos internacionales han dejado algunos de los partidos más recordados del fútbol europeo. En total, España y Francia se han enfrentado en ocho ocasiones entre Eurocopas, Mundiales y Nations League.

Aunque el balance histórico sigue siendo favorable para los franceses, España llega con confianza tras imponerse en los dos enfrentamientos más recientes.

Historial de España - Francia

• Francia 2-0 España (Final Eurocopa 1984)

• Francia 1-1 España (Eurocopa 1996)

• España 1-2 Francia (Eurocopa 2000)

• España 1-3 Francia (Mundial 2006)

• España 2-0 Francia (Eurocopa 2012)

• España 1-2 Francia (Final Nations League 2021)

• España 2-1 Francia (Semifinal Eurocopa 2024)

• España 5-4 Francia (Semifinal Nations League 2025)

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.