6,70 el pincho de tortilla y 7,75 el zumo de naranja. El precio de esperar un vuelo

Zona de embarque de cualquier aeropuerto. Más de una hora por delante antes de coger el vuelo. Puede que sean las 6 de la mañana y el desayuno sea una necesidad. Tal vez el aburrimiento nos provoque un pinchazo de hambre o esa sed de pasar el tiempo con algo entre las manos (una botella de agua, por ejemplo). Quizá tengamos por delante un viaje transoceánico sin menú incluido. Bienvenidos al mundo de los bocadillos a 13 euros, el zumo de naranja por 8 o el café a 4,40.

10 euros el café con bollo

Madrugamos para coger un vuelo a las 7,10h. Nuestro acompañante deja el coche en el “parking express” de la Terminal, ese que está pensado para estancias de no más de dos horas. Pasado el control, buscamos en las máquinas expendedoras algo que picar: 4,90 un sándwich y 3,20 una bolsa de patatas fritas. Demasiado. Mejor en uno de los muchos bares. Sergio, viajero mañanero nos muestra su primera comida del día: café y napolitana. 10 euros. Un poco más allá, en otro bar, desayuna una familia. Viajan a Amsterdam: “Cuatro cafés con leche, tres cruasanes y un bocadillo vegetal. 31 euros. En bandejas, en vaso de cartón”, describe la madre. “Una vergüenza”, apostilla una de sus hijas. Los precios son tema de conversación recurrente entre los viajeros.

“¿Se puede permitir desayunar en el aeropuerto? No, no, no”

Estas cantidades, no por asumidas, dejan de sorprender: En otro local vemos la ensalada de garbanzos en su bol de cartón por 16. Una mujer saca un café de una máquina y la pantalla muestra el precio: 4,40 euros: ¿Se puede uno permitir desayunar en el aeropuerto? “no, no, no. Cuatro euros. Cuatro pavitos el café con leche”. Las máquinas expendedoras tienen el agua a 3,20. En el lineal de otro bar el agua está a 4,60 (75 cl.). El reportero, que también come, desayuna un pincho de tortilla y un café: 10.30. Cansados de hacer cuentas salimos del aeropuerto. Han pasado 1h y 11 minutos desde que comenzamos nuestro periplo. Pagamos el aparcamiento: 11 euros y 35 céntimos por 71 minutos. No ha amanecido y ya hemos soltado 22 euros.

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