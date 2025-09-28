Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Restaurantes

Los menús del día son más caros: Cuestan 14 euros de media, un 6,1% más que en el año anterior

El clásico menú de primero, segundo y postre ya roza los 14 euros. También se encarece la cerveza (2,4 euros), los refrescos (2,30 euros) o el café que como media cuesta 1,43 euros. La subida en la cesta de la compra afecta a todos, también a los hosteleros.

Imagen de una terraza.

Los menús del día son más caros: Cuestan 14 euros de media, un 6,1% más que en el año anterior | Europa Press

Publicidad

Beatriz Sobrino
Publicado:

Recorremos las terrazas y examinamos pizarras ¿encontraremos un menú de mediodía por menos de 14 euros? Difícil misión en Barcelona donde el último informe municipal anual de actividad del sector de la restauración fija el precio medio en 13,93 euros. Una subida de más de un 6% en un año donde la cesta de la compra se ha encarecido tanto para las familias como para los hosteleros que deben comprar la materia prima a un precio más elevado.

El estudio, que analiza los precios desde 2013, muestra como en ese año podíamos encontrar menús completos a 10 euros “algo impensable hoy en día”. Así nos lo explica Julio Canteria, encargado de compras y cocinas de un restaurante en la ciudad, que añade “los clientes nos dicen que hemos subido, pero a todos nos han subido los precios de la gasolina, del carrito de la compra. Ahora con 50 euros no te llega para nada y lo mismo nos sucede a nosotros”. En su local hacen números y ajustan al máximo el margen de beneficios con una premisa clara “no hay que bajar calidad del producto” y nos explica que la materia prima se ha encarecido junto con el precio de los locales y eso repercute en la cuenta final del cliente.

"Salir a tomar algo" también se ha encarecido

Hay que rascarse el bolsillo no solo para salir a comer, también tomar algo. El café ha incrementado su precio casi un 5% y ya se sitúa en el 1 euro con 40. Hace una década por menos de 1 euro podíamos dar un sorbo a un café “ahora no encuentras nada por debajo de ese precio”. El precio mundial del café ha experimentado una subida histórica en 2025. Lo mismo sucede con otros productos, el precio medio de un refresco se sitúa en 2,33 euros. En 2020 se situaba en 1,90 y tanto clientes como hosteleros nos explican que ahora “es muy difícil encontrar algo por menos de 2 euros”. Lo mismo sucede con la cerveza, tomarse una caña es un 7% más caro y como media se sitúan en 2.40 euros.

La subida de la cesta de la compra se traslada también a las terrazas. Todos seguiremos haciendo malabares económicos para ajustar presupuestos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Publicidad

Economía

Imagen de una terraza.

Los menús del día son más caros: Cuestan 14 euros de media, un 6,1% más que en el año anterior

Agricultores canarios denuncian la entrada de papa israelí a bajo coste y sin cumplir los controles fitosanitarios para la salud

Agricultores canarios denuncian la entrada de papa israelí a bajo coste y sin cumplir los controles fitosanitarios para la salud

Los afectados por el fuego de Castilla y León celebran la llegada de las ayudas: "Las instituciones están respondiendo rápido"

Los afectados por el fuego de Castilla y León celebran la llegada de las ayudas: "Las instituciones están respondiendo rápido"

Navidad de Vigo
Vigo

El éxito de la Navidad de Vigo permite a los hoteles equiparar las tarifas de diciembre con las de agosto

El Plan de Recuperación de la Junta de Castilla y León ya está en marcha
Incendios

El Plan de Recuperación de la Junta de Castilla y León ya está en marcha

Día Mundial del Turismo 2025: el sector crece un 5% pese a la inflación y los desafíos geopolíticos
Día Mundial del Turismo

Día Mundial del Turismo 2025: el sector crece un 5% pese a la inflación y los desafíos geopolíticos

El turismo internacional sumó 690 millones de visitantes en el primer semestre del año, consolidando su papel como motor económico pese a la inflación y la inestabilidad global.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante una rueda de prensa
Economía

Moody's y Fitch se unen a S&P y también mejoran la nota a España por su fortaleza económica

Según el Ministerio de Economía, todas las agencias de rating ubican su calificación a España en 'A'.

GPS que se vende en Tiktok

Facua denuncia a TikTok por vender un GPS para localizar a "mujeres infieles"

La vicepresidenta segunda del gobierno, la ferrolana Yolanda Díaz, durante una visita a los astilleros de Navantia en Ferrol este viernes

Yolanda Díaz acelera la tramitación urgente del registro horario y acusa a Garamendi de "machismo rampante"

La Comic-Con dispara por diez las reservas de villas de lujo en Marbella

La Comic-Con marca un récord histórico multiplicando por diez las reservas de villas de lujo en Marbella

Publicidad