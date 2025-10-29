Los 3 culpables de la mala gestión de la DANA para Diego López Garrido (PSOE): "Si Feijóo le dice a Mazón que se vaya este le va a decir que no"

Diego López Garrido, exdiputado del PSOE y presidente de la Fundación Alternativas, cree que hay una triple responsabilidad en las devastadoras consecuencias que dejó la DANA. Para el del PSOE el primer responsable es el presidente de la Generalitat Carlos Mazón. Señala que, siendo él el máximo responsable, mientras todos los medios hablaban del desastre de la DANA él estaba comiendo tranquilamente en un restaurante.

El segundo responsable para López Garrido es la responsable del centro de coordinación de emergencias (cecopi) en ese momento, Salomé Pradas. La responsable recibe un mensaje de la delegación del Gobierno diciendo que lancen la alerta en torno a las 17.00 y las 18.00 horas, señala.

En último lugar cita como responsable de lo sucedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Estamos por ver que exija la dimisión de Mazón, creo que Feijóo no le dice a Mazón que se vaya porque este le va a decir que no y Feijóo va a quedar muy mal".

"Me duele que se le diga a la gente que se pudo salvar cuando eso posiblemente no pudo ser"

El periodista Jesús Caraballo señala que aunque dimita todo el PP y toda la junta directiva, a partir de ahí "vamos a ir a los datos y a ver lo que ocurrió". Afirma que lo que más le duele de toda esta historia es que se transmite a la gente que se pudieron salvar "cuando eso posiblemente no pudo ser". "Tú dices que a medio día lo que ocurrió es que bajó el caudal del barranco del poyo. A las 11,20 horas el caudal estaba en 294 y bajó. ¿Como se va a reaccionar de una forma coordinada a una catástrofe desconocida en la historia de Europa?", se pregunta.

