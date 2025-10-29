Un año de la DANA en Valencia: 200 vidas perdidas y una lección pendiente

Fue una noche interminable. El 29 de octubre de 2024, una DANA descargó sobre la Comunidad Valencianalluvias torrenciales históricas. En apenas unas horas, el agua anegó carreteras, arrasó viviendas y se llevó por delante todo lo que encontraba a su paso, incluidas las vidas de más de doscientas personas. Los municipios de la Ribera Alta, la Safor y parte del área metropolitana de Valencia quedaron completamente inundados. Cientos de personas tuvieron que ser rescatadas por tierra, mar y aire.

La DANA de 2024 no solo arrasó con campos, casas y calles: también puso a prueba la coordinación entre administraciones y la capacidad de respuesta ante una emergencia sin precedentes. Un año después, Valencia intenta pasar página, pero el agua dejó algo más que barro: dejó una lección sobre la necesidad de unidad cuando la naturaleza se impone a la política.

La respuesta de la Generalitat Valenciana

La Generalitat, presidida por Carlos Mazón, asume la coordinación de la emergencia bajo la legislación autonómica de Protección Civil. El propio Mazón califica la situación de "inédita" y asegura que el Ejecutivo valenciano actúa "con la información veraz que va recibiendo en cada momento". Sin embargo, su procedimiento no convence a la oposición de las Cortes Valencianas, que pide explicaciones por su tardía actuación.

El papel del Gobierno central

Desde Madrid, el presidente Pedro Sánchez sigue los acontecimientos con la coordinación de los ministerios del Interior, Defensa y Transición Ecológica, activando el comité de crisis nacional y movilizando ayudas de emergencia, además de solicitar apoyo a la Unión Europea. Por otro lado, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, denuncia la falta de información proporcionada por el Gobierno central.

Choques y gestos de colaboración

El desastre natural deriva pronto en una tormenta política, con cruce de reproches entre el Gobierno central y la Generalitat valenciana, sobre todo durante las primeras horas de la catástrofe. Finalmente, ambas administraciones colaboran en la reconstrucción y en la gestión de fondos de emergencia para los municipios afectados, no obstante, la desconfianza de los vecinos se ha mantenido durante el año.

Un año después: heridas que aún no se han cerrado

Doce meses después, la DANA sigue presente en la vida de muchos valencianos. Algunas familias continúan sin poder volver a sus casas; otras han tenido que reconstruirlo todo con sus propios medios mientras esperan la llegada de ayudas. Las obras de reparación de infraestructuras y carreteras avanzan lentamente. Las asociaciones vecinales reclaman mayor rapidez en la tramitación de compensaciones y medidas más firmes para prevenir futuras inundaciones. El paisaje ya no es el mismo, pero el recuerdo de aquella noche, y de la gestión que la siguió, permanece muy vivo.

