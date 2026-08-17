El insólito accidente con un chicle que obligó a Antonio Orozco a afeitarse la barba 25 años después

El cantante contó entre risas que se quedó traspuesto esperando la llamada de su hijo tras un bolo de DJ. Al despertarse, descubrió con sorpresa que tenía un chicle pegado por toda la cara.

La pringosa situación le llevó a tomar la decisión radical de afeitarse la barba tras un cuarto de siglo. Una insólita maniobra ante la que Pablo Motos no pudo contener la risa, aclarándole que habría bastado con usar un poco de vinagre.

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