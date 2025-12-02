Los funcionarios cobran 1.000 euros más al mes que en la empresa privada: la brecha salarial se dispara

Ahora mismo un empleado público gana bastante más que uno de la empresa privada: unos 1.050 euros más al mes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque el sueldo varía mucho dependiendo del grupo profesional y de la comunidad autónoma, la comparativa es notable.

La brecha salarial entre el sector público y el privado sigue aumentando en España. El salario medio de los empleados públicos supera ya los 3.200 euros brutos al mes, mientras que los trabajadores del sector privado perciben en torno a 2.180 euros. La diferencia supera los 1000 euros mensuales.

Empleado público: 3.200 € al mes vs Empresa privada: 2.180€

Estos datos se desprenden de la Encuesta Anual de Estructura Salarial y de los registros de coste laboral del INE, que muestran que la remuneración en el sector público no solo es más elevada, sino que también es más estable en el tiempo. En el caso de los funcionarios y personal laboral de la Administración, las subidas salariales suelen estar vinculadas a acuerdos marco y presupuestos generales, lo que garantiza una evolución más predecible que en el sector privado.

Con estas mejores condiciones laborales, no es de extrañar que cada vez más gente quiere ser funcionaria. En los últimos 10 años el número de empleados públicos ha aumentado un 21%. Aspirantes a opositar que buscan estabilidad, mejores retribuciones y la seguridad laboral que ofrece la Administración Pública.

Y ¿por qué ganan más? Los motivos son, por un lado, que el empleo público concentra un mayor número de trabajadores con formación universitaria, mayor antigüedad media y jornada completa. Factores que influyen directamente en la remuneración. Además, incluye cuerpos altamente cualificados.

La nueva subida del 11 % ampliará aún más la brecha salarial

Aunque existen diferencias considerables entre administraciones: los trabajadores de comunidades autónomas con mayor capacidad financiera y mayor peso de sectores cualificados, como País Vasco, Navarra o Madrid, presentan salarios superiores a los del resto del país. También hay disparidades por grupo profesional, especialización y nivel de responsabilidad.

A esto se suma la decisión del Gobierno de subir los salarios un 11% entre 2025 y 2028 para más de tres millones de empleados públicos, que ha sido aprobada hoy en Consejo de Ministros. El primer incremento, del 2,5%, tendrá efectos retroactivos desde enero y consolidará aún más la diferencia con el sector privado. De media, verán como su sueldo se incrementa unos 120 euros al mes.

