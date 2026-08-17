Antonio Orozco confiesa en El Hormiguero el duro bache que le llevó a cancelar 111 conciertos

El artista acudió al programa para presentar su autobiografía y hablar de su nueva gira. Durante la entrevista, el cantante se sinceró sobre el lado más amargo del éxito y reconoció haber tocado fondo tras perder el norte y la ilusión sobre el escenario.

El detonante ocurrió durante un concierto en Bruselas, momento en el que afloraron heridas acumuladas. Un valiente testimonio con el que el músico visibiliza la importancia de parar a tiempo.

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