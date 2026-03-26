Los supermercados, los nuevos restaurantes que compiten con el menú del día: "No hay restaurante que se acerque a estos precios"

Usted comió en 2025 dieciocho kilos de platos preparados. Es la cantidad de comida en bandejas de poliespán y lista para el microondas que corresponde, según un estudio, a cada español. Y quizá alguno de esos manjares lo degustara en el mismo supermercado, en uno de los comedores que se han puesto al efecto. Con mesa corrida y cubiertos de usar y tirar. Es una tendencia al alza. Son los nuevos "garitos de menú".

"No hay restaurante que se pueda acercar a estos precios. Imposible competir"

Ángel come hoy de primero patatas panaderas y de segundo una ensalada ilustrada. 6,65 euros los dos platos. Ha salido del comedor para atendernos: "está lleno porque es mucho más económico". Se reconoce como el cliente tipo que ha dejado de frecuentar los bares de menú. Eduardo comerá hoy albóndigas con patatas por 4,70: "no hay ningún restaurante que se pueda acercar. Es imposible competir", admite. Naiara comerá pollo asado con patatas por 4,25: "otras veces cojo lentejas o salmón con verduras. Está muy bien porque con esto ya como". Según Naiara, la mitad de sus compañeros de trabajo comen de esta manera.

Macarrones por tres euros

Y es precisamente a clientes como ella a los que echa en falta Assan. Asegura que desde que tiene a los supermercados como competencia, su clientela ha caído en picado. Ana también trabaja en un bar con menú frente a dos de estos comercios: "es mucha competencia. Nos ha tocado bajar los precios del menú". Pero no piense que el cliente potencial de los supermercados-comedores es únicamente el trabajador de la zona. También encontramos jubilados y muchos estudiantes, como Cruz, Alba, Laura o Andrea: "lo normal es comer de supermercado. Por tres euros tienes un plato de macarrones… o menos".

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