Isabel Pantoja pierde Cantora: forzada a abandonarla tras herencia de Paquirri

En Y ahora Sonsoles, Paloma García‑Pelayo afirma que “Cantora no se ha vendido, sino que Isabel Pantoja está obligada a abandonarla” y que “lo que vulgarmente se dice, es que la han echado”. Al despedirse de la finca, Pantoja deja atrás una vida entera en Cádiz y sus hijos, Fran y Cayetano Rivera, pierden la oportunidad de conservar los enseres taurinos heredados de su padre, que ya han sido transportados en camiones.

La periodista destaca que la salida de Isabel Pantoja de Cantora marca un antes y un después en su trayectoria personal y familiar. Este paso implica una ruptura con su legado emocional y económico, mientras la tonadillera se enfrenta a la realidad de dejar atrás un patrimonio cargado de historia.