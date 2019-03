Zaida Cantera: "Ahora mismo no me veo como ministra de Defensa"

La que fuera comandante del Ejército Zaida Cantera se incorpora a la vida política. Será la número 6 en las listas del Partido Socialista por Madrid. Lo decidí a raíz de la propuesta que me hizo Pedro Sánchez. Me llamó a mi teléfono particular y me pidió hablar. Nos reunimos, me hizo una propuesta y le pedí tiempo para pensarlo. Después de unos días le dije que sí al proyecto", asegura en una entrevista a Espejo Público. Cantera ha negado haber tenido otras ofertas similares, aunque reconoce que sí ha hablado con diferentes representates políticos. "Tras la emisión del Salvados, me llamaron muchos y hablamos sobre el Ejército y demás. De ningún partido político he recibido ninguna oferta".

Sobre la posibilidad de que pudiera llegar a ser ministra de Defensa, Zaida Cantera no lo rechaza categóricamente, aunque reconoce que no es una prioridad. "Podría ser, pero ahora mismo no. Ahora estoy en intentar aportar lo que pueda al proyecto e intentar aportar mi experiencia. Una experiencia que no tiene por qué ser en el tema de defensa, puede ser sobre la igualdad de la mujer, cuestiones sociales o temas internacionales. Mi idea no es llegar a ministra de Defensa ni llegar a ministra de cualquier otro ámbito".

Lo que sí ha recibido Zaida Cantera ya son algunas críticas por formar parte del PSOE pues el caso de acoso en las Fuerzas Armadas se produjo durante el gobierno socialista y su acosador fue ascendido en la carrera militar en tiempos de Carme Chacon cuando era ministra de Defensa. "La gente que hace esas críticas no conoce la indiosincrasia de las Fuerzas Armadas. Tras el programa Salvados, Carme Chacón me llamó y me pidió reunirme con ella. Me explicó que, en ningún momento mi caso había llegado a su conocimiento. Amigos míos en el ministerio de Defensa me confirmaron que Chacón no sabía nada, aunque eso no le quita la responsabilidad de que fue ella la que firmó el ascenso de mi acosador", se explica Zaida en Espejo Público.

Sin embargo, Cantera si responsabiliza al ministro Morenés de su salida del Ejército. "Quiero dejar claro que mi salida en las Fuerzas Armadas no se produce por acoso sexual, sino por acoso laboral y en ese caso el ministro Morenés sí que tenía conocimiento de mi caso porque le enviamos cartas".