Liudmila Dilenko, profesora ucraniana: "No me quiero ir, es mi país y es mi tierra"

Liudmila Dilenko es profesora de español en Ucrania. Ella vive en el sur de Ucrania, en Odesa. Al escuchar las primeras bombas, salieron hacia el oeste, con sus 2 hijos pequeños (5 y 3 años) y su esposo. Por ahora están en el oeste, cerca de la frontera de Rumanía.

Querían salir del país, pero su marido es reservista. Por ello, ella ha decidido quedarse con él en el oeste del país. "Mi suegra me llama suplicando para que nos vayamos, pero yo no me puedo ir y dejar a mi marido aquí. No me quiero ir, es mi país y es mi tierra", denuncia.

Dilenko explica que los militares rusos están atacando a las ambulancias que se encuentran trasportando heridos. También asegura que los ucranianos no tienen miedo y están saliendo a la calle para detener los tanques.

La delegación ucraniana llegó hoy al lugar en la frontera bielorruso-ucaniana donde tendrían que empezar este mediodía (09.00 GMT) las negociaciones con Rusia para detener la guerra que lanzó el Kremlin el pasado jueves contra el país vecino.

El tema clave de las conversaciones es un alto el fuego inmediato y la retirada de las tropas de Ucrania. Bielorrusia dijo poco antes que todo estaba preparado para comenzar las negociaciones entre Rusia y Ucrania.

Puedes ver la entrevista completaen Espejo Público a través de Atresplayer.