Abel Caballero: "La publicidad de las luces de Navidad en la Quinta Avenida de Nueva York, en Londres... no nos cuesta dinero"

Pregunta: ¿Cómo se entiende que este dispuesto el PSOE el gobierno de España a dos candidatos propuestos por la extrema derecha en Europa y en cambio aquí tenga un cordón sanitario con VOX?

Respuesta: Lo primero que debo decir es, ¿Cómo el PP se opone a que alguien de España sea vicepresidente en la UE?, yo empezaría viendo todo lo contrario, empezaría viendo lo que origina esta situación, es esto que acabamos de escuchar a Feijoó, no comparto su opinión, creo que Teresa Ribera es una gran vicepresidenta y por ejemplo la excepción ibérica en el tema de la energía, me remito y lo que eso significó para este país y cómo lo consiguió. Además, es bueno que haya una vicepresidenta de España en UE, si después nos pasamos al momento presente en Europa creo que tenemos que seguir aprendiendo. Hablan las democracias de cada uno de los países, por tanto no es bueno que haya vetos cruzados, nos gustarán más o menos , como es natural al PSOE no le agrada en absoluto alguien del ámbito de Meloni ocupando un lugar, pero es cierto que Italia habló nominó y Meloni hace un planteamiento que creo que este momento es lo que mas interesa en Europa tener una comisión fuerte porque vienen tiempos difíciles calculemos bien lo que puede pasar con Trump de presidente de EE.UU. de América, por lo tanto conviene fortalecer y conviene tener una comisión lo antes posible y el papel de Feijoó fue intentar debilitar la comisión por su cálculo partidario en España ceo que ahí no acertó.

Seguramente fue un error vetar a Cañete

P: Pero lo que desliza el PP es que estaría dispuestos a aceptar otro candidato por ejemplo Luis Planas , ministro de agricultura, ¿recuerda que también en el pasado el PSOE vetó al candidato del PP que era Arias Cañete para la comisión en la UE ?

R: Seguramente fue un error vetar a Cañete, nos gustaría más o menos pero era la propuesta legítima del gobierno de España y por tanto seguramente el haberse opuesto a eso fue un error", pero insiste en que "esta vez es todavía más fuerte, porque el momento es más complicado y lo cierto es que lo que está haciendo Feijoó y España no es solamente ya Teresa Ribera si o no, sino está debilitando a la Comisión , el concepto de Europa, y eso no es de interés ni para España ni para Europa, los candidatos no los decide la oposición, los decide el gobierno.

P: ¿Qué le parece usted el nombramiento del general Francisco José Gan Pampols como hombre para la reconstitución en Valencia, va a tener el cargo de vicepresidente?

R: "Como comprendes mi conocimiento de esto es acabar de escuchar el nombre y no tengo conocimiento de la persona, pero el ratito que le he escuchado , lo que le escuché me gustaba y seguramente nombrar a alguien que tenga una experiencia ya en reconstrucciones y en el respeto a la situaciones de emergencias pues seguramente es una buena decisión , pero no tengo una opinión fundada"

P:¿Lo que que se vivió ayer en el congreso para aprobar parte del plan fiscal del gobierno, no sé si le ha quedado claro ha pactado con Bildu y Esquerra lo contrario de lo que previamente había pactado con Junts y no sabemos lo que va a pasar con el impuesto de las energéticas entre oras cosas porque va a tener que ser validad en el pleno del próximo jueves en el Congreso ?

R: "La cuestión de lo que sucedió lo iré viendo a lo largo de la mañana porque lo que fui escuchando a vote pronto pues es de una cierta confusión, por tanto mi opinión no es muy fundada y tampoco puedo decir muy bien que sucedió y de que forma. Aquí la democracia habló y generó un gobierno y ese gobierno tiene que llegar a acuerdos de forma continuada, no es fácil todos los que gobernaron en coalición saben de las dificultades y con los apoyos externos y lo que estoy escuchando es que ayer hubo una cierta confusión en el Congreso de los Diputados pero no opino de eso porque no tengo una opinión fundada".

P:¿Usted cree que el gobierno va a ser capaz de aprobar los propuestos. El presidente Sánchez habría trasladado a empresario del IBEX que no va a repetir como candidato a la Moncloa, cree que es así?

R: "No tengo ni idea, creo que está haciendo una gran presidencia en circunstancias difíciles, porque las mayorías son complejas en este momento y Pedro Sánchez primero tiene prestigio internacional, tiene peso en Europa, está siendo capaz de gobernar con medidas sociales de la mayor importancia, la economía en España tira como un cañón, somo la primera economía europea tirando, estamos generando empleo y por tanto el récord es bueno. Es cierto que hay mucho ruido político y es una estrategia del PP para no poder detenernos en lo que efectivamente está yendo bien y van a continuar con el ruido político porque es una estrategia política. Yo a Feijoó lo conozco muy bien de mi relación política desde aquí desde Galicia y va a continuar con este ruido y con las medidas extremas para encontrar un espacio político. No sé que va a hacer Pedro Sánchez , de hecho va a ser secretario general en el siguiente congreso en Sevilla del PSOE con enorme apoyo, tiene un liderazgo muy fuerte y es cierto que es complejo gobernar cuando la democracia habla y da una diseminación de partidos tan importante como hay en este momento".

Feijoó está dando bandazos, ha llegado a cuestionar a la UME

P: ¿El último CIS catapulta al PSOE, desploma al PP y da una subida a VOX. La indignación la rabia que vimos en Valencia podría traducirse en el voto extremo, le preocupa esta opción ?

R: "Las encuestas son encuestas, y es cierto que en este momento el PP tiene un desgaste muy fuerte por todo lo que está sucediendo en Valencia y la propia posición de Feijoó dando bandazos y diciendo cosas diversas , llegó a cuestionar a la UME, una Unidad Militar con prestigio. Lo errores de Feijoo en la forma de tratar la grave situación que hay en Valencia pues tiene un coste. Me tiene que permitir Susanna decir que vengo de despedir a 10 policías locales de Vigo que se van a Paiporta. Desde esta alcaldía nuestra papel es colaborar con Valencia en todos lo que hagamos".

P: ¿Le parece bien que los Reyes vuelvan a Chiva, se decía que Moncloa no era muy partidaria?

R: Las visitas a sitios y momentos tan dramáticos tienen que tener sus tiempos y seguramente la visita anterior de los reyes no fue el momento adecuado, por la inmensa tensión por el gran dolor. Los lanzadores de bulos, lanzándoles sobre lo que significaba la visita de los Reyes y del presidente del gobierno de España, del president de la Generalitat y por tanto generando un clima adverso incluso cercano a situaciones que no nos gustan. Seguramente no fue un buen momento. Los gobernantes deben estar en al cercanía de los momentos.

El encendido de este año ha ido para Valencia

P: Hay fotos de hasta donde llevan la campaña de las luces de Navidad, entendemos que ¿esto tiene retorno en inversión internacional?

R: "Estos anuncios no nos cuestan nada los pone la empresa que gestiona los mupis de Vigo y tenemos mupis en la Quinta Avenida, en Londres , en Roma , en Nueva York, en Madrid tenemos unos 60 o 70.En campaña publicitaria no gastamos nada. La publicidad soy hablando contigo Susanna en Espejo Público y efectivamente arrancamos la Navidad de Vigo con Valencia, y quisimos hacer nuestro homenaje , porque el encendido de este año estaba lleno de sentimiento sobre Valencia".

