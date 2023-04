Caso Ana Obregón: ¿Podría tener problemas con servicios sociales?

Ana Obregón anunció la semana pasada que su intención es inscribir a la niña en España como su hija. Sin embargo, la propia Ana ha reconocido que biológicamente es su nieta. La legislación española prohíbe utilizar material genético de un varón fallecido sin pareja femenina. También está prohibida la gestación por sustitución.

Espejo Público ha hablado con Javier Urra, psicólogo y ex defensor del menor para saber qué problemas podría tener con servicios sociales.

Urra ha explicado que "incumple todo lo que es la ley, la ética, todo lo que es la psicología. "No tiene nada que ver la adopción con la maternidad subrogada, ha confundido derecho con deseo. La adopción permite tener un futuro de cariño y amor cuando no lo podría tener en otro lugar", has señalado.

En este sentido, Urra ha apuntado que "tenemos que poner un límite". "Me sorprende que una persona que vino al defensor del menor y consiguió que cambiaran la ley de protección del menor, venda ahora dos exclusivas", ha aseverado.

Urra ha dudado que Ana esté en las mejores condiciones para criar un bebé: "No creo que Ana tenga el mayor equilibro emocional para afrontar ahora todo lo que va a tener que oír, sobre todo cuando está bajo los efectos de una depresión por la muerte de su hijo".

Sobre las declaraciones de Ana en las que asevera que la niña dormirá en la habitación de Aless, Urra se ha querido mantener al margen: "En esto soy muy respetuoso porque he tenido la suerte de no perder un hijo. No es lo mejor, lo que no hay lógica es querer cargar a una niña con la responsabilidad de haber perdido un hijo".

¿Podría tener problemas con servicios sociales?

Javier Urra también ha apuntado que ella no puede ser una madre ya que es una abuela. Tampoco podría haber adoptado porque se lleva más de 46 años con su hija. "No cumple ningún requisito", ha dicho.