Los miedos de Virginia Troconis al conocer a Manuel Díaz: “Once años mayor que yo, divorciado y con una hija”

El matrimonio visita Emparejados para hablar de su historia de amor, sus confidencias y pasar un buen rato en compañía de Susana Saborido y Joaquín Sánchez. No te lo pierdas, el sábado a las 22:00 horas en Antena 3.

La pareja visita Emparejados

Carmen Pardo
Publicado:

Manuel Díaz y Virginia Troconis son los próximos invitados de Emparejados. El matrimonio ha hablado de los inicios de su relación, “once años mayor que yo, divorciado y con una hija”, ha confesado la venezolana sobre los miedos que tuvo al conocer al torero.

La pareja repasará su historia de amor y se sincerará sobre su vida con Joaquín y Susana Saborido. No te pierdas un programa lleno de confidencias y sentido del humor, el sábado a las 22:00 horas en Antena 3.

“Ahora lo entiendo todo”: dos nuevos equipos dejan sin palabras a Juanra Bonet, esta noche en Juego de pelotas

Así ha sido la entrevista completa a Pedro J. Ramírez en El Hormiguero

Pedro J. Ramírez, sobre una posible reelección de Pedro Sánchez: "Va ser difícil que haya una democracia"

Pedro J. Ramírez desvela los métodos para presionar a los periodistas: "El poder intenta engullir a quién le incomoda"

