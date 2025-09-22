Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emparejados | Victoria de Marichalar y Rochi Laffón

Joaquín, sobre las operaciones estéticas de Susana Saborido: “Tú tienes un bótox como un castillo”

Los retoques estéticos han sido un tema que ha generado controversia entre las invitadas de Emparejados y la pareja formada por Joaquín y Susana Saborido.

Joaquín, sobre las operaciones estéticas de Susana Saborido

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Victoria de Marichalar y Rocío Laffón se han señalado mutuamente a la hora de decidir quién sería la primera en someterse a un retoque estético. “Yo veo una aguja y me desmayo”, ha asegurado la nieta del rey emérito.

Su amiga le ha querido picar ante su respuesta, “discrepo tiene 79 tatuajes”, le ha acusado Rochi a Victoria de Marichalar.

Joaquín ha querido puntualizar las palabras de Susana Saborido, “cuando dices que tienes el baby botox es para quitarle importancia, tú tienes un botox como un castillo”, le ha dicho el presentador a su mujer ante el ataque sufrido en Emparejados.

Victoria de Marichalar ha querido puntualizar que no se ha sometido a ninguna operación estética.

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

La confidencia de Anna Simon a Victoria de Marichalar y Rocio Laffón

La confidencia de Anna Simon a Victoria de Marichalar y Rocio Laffón: “A mí el colágeno ya se me ha ido”

Victoria Federica y Rocío Laffón enseñan a Susana y Joaquín a hacerse el selfie perfecto

Victoria Federica y Rocío Laffón enseñan a Susana y Joaquín a hacerse el selfie perfecto

Joaquín, sobre las operaciones estéticas de Susana Saborido

Joaquín, sobre las operaciones estéticas de Susana Saborido: “Tú tienes un bótox como un castillo”

Esther Cañadas en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Hoy, El Hormiguero tendrá el placer de recibir a Esther Cañadas

Las claves que utilizan Victoria de Marichalar y Rocío Laffón en público
Emparejados | Victoria de Marichalar y Rocío Laffón

¿Qué significa ding y dong?: las claves que utilizan Victoria de Marichalar y Rocío Laffón en público

Mika, coach de La Voz
Mejores momentos | Audiciones

Mika se arrodilla tras escuchar el enorme talento de esta talent: “Elígeme”

Nela se ha metido a todo el público en el bolsillo después de interpretar junto a Pablo López al piano un tema de Adele.

mar flores
Al detalle

La verdad de Mar Flores, cuestionada: las versiones de la presunta infidelidad a Fernández-Tapias

Sean mencionados en sus memorias o no, los hombres del pasado de Mar Flores han cuestionado algunos episodios de su vida. En concreto, la presunta infidelidad a Fernández-Tapias con Lequio.

Victoria de Marichalar se moja al hablar de los paparazzi

Victoria de Marichalar se moja al hablar de los paparazzi: “Tengo novios todas las semanas y a algunos ni los conozco”

Sebastián Yatra, coach de La Voz

El comentario de Sebastián Yatra que molesta a Mika: “¿Por qué has hablado?”

Victoria de Marichalar, sorprendida por las palabras de su mejor amiga

Victoria de Marichalar, sorprendida por las palabras de su mejor amiga: “Es la primera vez que la escucho decir algo bonito de mí”

Publicidad