Joaquín, sobre las operaciones estéticas de Susana Saborido: “Tú tienes un bótox como un castillo”

Victoria de Marichalar y Rocío Laffón se han señalado mutuamente a la hora de decidir quién sería la primera en someterse a un retoque estético. “Yo veo una aguja y me desmayo”, ha asegurado la nieta del rey emérito.

Su amiga le ha querido picar ante su respuesta, “discrepo tiene 79 tatuajes”, le ha acusado Rochi a Victoria de Marichalar.

Joaquín ha querido puntualizar las palabras de Susana Saborido, “cuando dices que tienes el baby botox es para quitarle importancia, tú tienes un botox como un castillo”, le ha dicho el presentador a su mujer ante el ataque sufrido en Emparejados.

Victoria de Marichalar ha querido puntualizar que no se ha sometido a ninguna operación estética.