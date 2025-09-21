Antena 3 LogoAntena3
La reflexión de Victoria de Marichalar sobre el amor: “Yo creo que la edad no importa”

La invitada de Emparejados ha querido dejar unas bonitas palabras con respecto a lo que opina sobre la diferencia de edad en las relaciones sentimentales.

La reflexión de Victoria de Marichalar sobre el amor: "Yo creo que la edad no importa"

Carmen Pardo
Publicado:

Victoria Federica ha desvelado su actual situación sentimental en Emparejados y ha tenido un piropo hacia el chico que actualmente ocupa su corazón.

El piropo de Victoria de Marichalar a su chico: “Es normal y estoy muy bien”

Anna Simon ha querido lanzar una pregunta a la joven, “¿tú crees que una relación con veinte años de diferencia funciona?”, Victoria de Marichalar ha confesado que ella piensa que sí, “a mí nunca me ha pasado, pero yo creo que la edad en el amor no importa” ha asegurado la influencer.

Un momento que han aprovechado las invitadas para explicar a Joaquín y Susana lo que es una red flag o una green flag en una relación.

