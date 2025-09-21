La reflexión de Victoria de Marichalar sobre el amor: “Yo creo que la edad no importa”

Victoria Federica ha desvelado su actual situación sentimental en Emparejados y ha tenido un piropo hacia el chico que actualmente ocupa su corazón.

Anna Simon ha querido lanzar una pregunta a la joven, “¿tú crees que una relación con veinte años de diferencia funciona?”, Victoria de Marichalar ha confesado que ella piensa que sí, “a mí nunca me ha pasado, pero yo creo que la edad en el amor no importa” ha asegurado la influencer.

Un momento que han aprovechado las invitadas para explicar a Joaquín y Susana lo que es una red flag o una green flag en una relación.