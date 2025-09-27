Virginia Troconis se sincera sobre su relación con Alba Díaz: “Es una hija más”

Virginia Troconis ha rememorado sus inicios con Manuel Díaz, al que conoció con una hija de dos años, Alba, fruto de su matrimonio con Vicky Martín Berrocal.

La venezolana ha querido explicar su relación con Alba Díaz. “El otro día me puso un mensaje muy bello y le hice una videollamada”, ha contado la invitada.

Virginia Troconis ha hecho una gran labor de unión familiar y de serenidad, “yo que tengo un hijo, me dolería que la pareja mi exmarido le hiciera un feo, he intentado ponerme siempre en el lugar del otro”, ha afirmado la mujer de Manuel Díaz.