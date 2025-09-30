Un grupo de personas mayores 'viaja' al pasado gracias a la inteligencia artificial: "Parece magia"

Las experiencias reales de El Hormiguero son de las secciones más emotivas que posee el programa. En esta ocasión, el equipo ha querido brindar la posibilidad de 'reencontrarse' con su yo del pasado gracias a la inteligencia artificial.

Gracias a la novedosa herramienta que está cambiando el mundo, el programa ha conseguido dar vida a unas fotografías antiguas para que se comunicasen con ellos en lo que ha sido un momento de lo más emotivo.

Sin embargo, el momento más conmovedor ha llegado cuando algunas personas que ya han perdido al amor de su vida han podido recordarlas viendo una imagen en movimiento de ellas. "No sé como lo hacéis, pero parece magia", ha dicho una de las involucradas en la preciosa experiencia. ¡No te lo pierdas!