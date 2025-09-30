Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Muy emotivo

Un grupo de personas mayores 'viaja' al pasado gracias a la inteligencia artificial: "Parece magia"

La experiencia real de El Hormiguero a vuelto a conmover los corazones de todos.

Un grupo de personas mayores 'viaja' al pasado gracias a la inteligencia artificial: "Parece magia"

Publicidad

Las experiencias reales de El Hormiguero son de las secciones más emotivas que posee el programa. En esta ocasión, el equipo ha querido brindar la posibilidad de 'reencontrarse' con su yo del pasado gracias a la inteligencia artificial.

Gracias a la novedosa herramienta que está cambiando el mundo, el programa ha conseguido dar vida a unas fotografías antiguas para que se comunicasen con ellos en lo que ha sido un momento de lo más emotivo.

Sin embargo, el momento más conmovedor ha llegado cuando algunas personas que ya han perdido al amor de su vida han podido recordarlas viendo una imagen en movimiento de ellas. "No sé como lo hacéis, pero parece magia", ha dicho una de las involucradas en la preciosa experiencia. ¡No te lo pierdas!

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Así ha sido la entrevista completa a Luis Zahera en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Luis Zahera en El Hormiguero

"¡A tomar por saco!": Luis Zahera alucina con el 'estallido glacial' de Marron

"¡A tomar por saco!": Luis Zahera alucina con el 'estallido glacial' de Marron

El recuerdo de Luis Zahera sobre la broma que presenció en un campamento: "Una barbaridad"

La broma bestial que Luis Zahera presenció en un campamento: "Se arrancó pelos del culo..."

Un grupo de personas mayores 'viaja' al pasado gracias a la inteligencia artificial: "Parece magia"
Muy emotivo

Un grupo de personas mayores 'viaja' al pasado gracias a la inteligencia artificial: "Parece magia"

Luis Zahera desvela cómo era en el colegio: "La violencia me venía de pequeño"
Se sincera

Luis Zahera desvela cómo era en el colegio: "La violencia me venía de pequeño"

Manu, concentración máxima para remontar en El Rosco: ¿aprovechará el fallo de Rosa?
El Rosco | 30 de septiembre

Manu, concentración máxima para remontar en El Rosco: ¿aprovechará el fallo de Rosa?

El último turno del concursante madrileño ha decidido quién es el ganador del duelo, después de que Rosa se plantara con 22 aciertos y un fallo.

La despedida de Rosa que emociona a los invitados de Pasapalabra
Mejores momentos | 30 de septiembre

La despedida de Rosa que emociona a los invitados de Pasapalabra: “Me voy con el corazón lleno”

Al igual que Manu, la concursante gallega ha querido agradecer a Dafne Fernández, Iván Sánchez, Txabi Franquesa y Candela Serrat lo especial que ha sido su visita.

El genial guiño del poema de Manu dedicado a los invitados de Pasapalabra

La “tortilla Franquesa”, el genial guiño del poema de Manu dedicado a los invitados de Pasapalabra

La pregunta de Dafne Fernández que descoloca a Roberto Leal en La Pista

“¿Hubo polémica?”: la pregunta de Dafne Fernández que descoloca a Roberto Leal en La Pista

La aspirante se queda en blanco en la Silla Azul

“Los nervios juegan malas pasadas”: la aspirante se queda en blanco en la Silla Azul

Publicidad