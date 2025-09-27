Emparejados | Manuel Díaz y Virginia Troconis
La confesión de Manuel Díaz sobre su reconciliación con El Cordobés: “No hay tiempo para tener reproches con mi padre”
El torero ha querido tener unas bonitas palabras hacía su padre con el que se ha encontrado después de muchos años de espera y paciencia para ser reconocido por él.
Publicidad
La historia de Manuel Díaz con El Cordobés no ha sido fácil. El invitado de Emparejados luchó mucho tiempo hasta que ha conseguido el cariño y el reconocimiento como hijo del mítico torero.
Sobre esa difícil situación, Manuel Díaz ha demostrado su talante y ha relatado cómo fue su primer encuentro con su padre. “Estaba temblando”, ha afirmado el torero.
Un encuentro que le ha llevado a mantener una buena relación a día de hoy y siempre con el apoyo de Virginia Troconis, Manuel Díaz ha logrado ese reconocimiento y sólo tiene palabras de cariño hacía El Cordobés sin ningún reproche por todo lo pasado durante años de lucha.
Publicidad