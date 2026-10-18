Terminó en la cama de sus suegros el primer día: la surrealista caída de Nuria Roca al conocer a los padres de Juan del Val

Las caídas y los tropiezos más inverosímiles se convirtieron en el tema central de la última tertulia de El Hormiguero. Entre risas y confidencias, la mesa del programa abordó diversos resbalones memorables, como el divertido momento en el que Tamara Falcó recordó las 500 veces que su hermana Ana golpeó la pared mientras grababa.

Aprovechando el ambiente de confesiones en el plató de Pablo Motos, Juan del Val no quiso dejar pasar la oportunidad para sacar a la luz la historia más comprometida de su mujer y rescatar el accidentado primer encuentro de la presentadora con la familia Del Val.

Según relató el colaborador, lo que iba a ser una velada tranquila para conocer a sus padres acabó convirtiéndose en una auténtica comedia de enredos a causa de un inoportuno resbalón.

Juan del Val cuenta que, cuando ya se estaban yendo, Nuria pisó un escalón y se cayó, haciéndose daño en el coxis. El golpe fue de tal magnitud que la propia Nuria Roca empezó a sufrir un fuerte mareo, obligando a todos a reaccionar de urgencia.

Ante la imposibilidad de reincorporarse, la familia decidió llevar a la comunicadora directamente a la habitación principal, terminando tumbada en la cama de sus suegros: “Me quería morir”, reconoce Nuria entre carcajadas en El Hormiguero.

La historia desencadenó un divertido pique en directo entre el matrimonio, ya que Juan del Val aseguró que la situación fue tan dramática que tuvieron que llamar a la ambulancia y que ella acabó en observación en el hospital.

Por su parte, Nuria Roca defendió que solo quería "salir corriendo de allí" ante la vergüenza del momento, tildando de "fábula" el desenlace médico de su marido, aunque dejando para la historia de Antena 3 uno de los debuts con los suegros más disparatados de la televisión.