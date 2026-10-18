Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Momentazo en El Hormiguero

Terminó en la cama de sus suegros el primer día: la surrealista caída de Nuria Roca al conocer a los padres de Juan del Val

La tertulia de El Hormiguero ha dejado un divertidísimo e insólito momento al desvelar uno de los episodios más vergonzosos de la relación entre Nuria Roca y Juan del Val.

Nuria Roca

Terminó en la cama de sus suegros el primer día: la surrealista caída de Nuria Roca al conocer a los padres de Juan del Val

Publicidad

Julián López
Julián López
Publicado:

Las caídas y los tropiezos más inverosímiles se convirtieron en el tema central de la última tertulia de El Hormiguero. Entre risas y confidencias, la mesa del programa abordó diversos resbalones memorables, como el divertido momento en el que Tamara Falcó recordó las 500 veces que su hermana Ana golpeó la pared mientras grababa.

Aprovechando el ambiente de confesiones en el plató de Pablo Motos, Juan del Val no quiso dejar pasar la oportunidad para sacar a la luz la historia más comprometida de su mujer y rescatar el accidentado primer encuentro de la presentadora con la familia Del Val.

Según relató el colaborador, lo que iba a ser una velada tranquila para conocer a sus padres acabó convirtiéndose en una auténtica comedia de enredos a causa de un inoportuno resbalón.

Juan del Val cuenta que, cuando ya se estaban yendo, Nuria pisó un escalón y se cayó, haciéndose daño en el coxis. El golpe fue de tal magnitud que la propia Nuria Roca empezó a sufrir un fuerte mareo, obligando a todos a reaccionar de urgencia.

Ante la imposibilidad de reincorporarse, la familia decidió llevar a la comunicadora directamente a la habitación principal, terminando tumbada en la cama de sus suegros: “Me quería morir”, reconoce Nuria entre carcajadas en El Hormiguero.

La historia desencadenó un divertido pique en directo entre el matrimonio, ya que Juan del Val aseguró que la situación fue tan dramática que tuvieron que llamar a la ambulancia y que ella acabó en observación en el hospital.

Por su parte, Nuria Roca defendió que solo quería "salir corriendo de allí" ante la vergüenza del momento, tildando de "fábula" el desenlace médico de su marido, aunque dejando para la historia de Antena 3 uno de los debuts con los suegros más disparatados de la televisión.

Antena 3 » Programas » El Hormiguero

Publicidad

Programas

Nuria Roca

Terminó en la cama de sus suegros el primer día: la surrealista caída de Nuria Roca al conocer a los padres de Juan del Val

El deseo de Laura Moure en el último programa del verano: “Que se quede siempre así”

Laura Moure derrite a sus seguidores al mostrar por primera vez la preciosa mirada de su hija Zoe

Roca Rey y Tana Rivera

Tana Rivera y Roca Rey: de los rumores de boda a la ruptura por la presión mediática

La ruleta de la suerte noche
CRÓNICA | 17 de octubre

La ruleta de la suerte noche nos regala otra velada de emociones, nervios y mucho dinero en premios

Jorge Fernández y Alicia en La ruleta de la suerte noche
MEJORES MOMENTOS | 17 de octubre

Alicia resuelve el Panel Final y la emoción se apodera de ella: “¡No me lo creo!”

Jose en La ruleta de la suerte noche
MEJORES MOMENTOS | 17 de octubre

Negociación extrema en La ruleta de la suerte noche: Jose debate con el público si ir a por un Bote de 16.500 euros

El Panel con Bote es capaz de cambiar la suerte de cualquier concursante y Jose no sabía exactamente cómo actuar. Así que ha pedido consejo a quienes siempre tienen la razón: el público.

Jose en La ruleta de la suerte noche
MEJORES MOMENTOS | 17 de octubre

Jose se niega a saber el dinero que tiene antes de resolver: “¡No me lo digas!”

Por norma general, saber cuánto dinero se tiene acumulado es fundamental a la hora de decidir si resolver un panel o no. Sin embargo, Jose no sigue las reglas convencionales y así lo ha demostrado en La ruleta de la suerte noche.

Alicia en La ruleta de la suerte noche

Alicia consigue casi 5.000 euros sin tirar ni una sola vez: Así ha sido su jugada

La ruleta de la suerte noche

¡Vaya montaña rusa de emociones! Alicia regala y recupera su dinero en el panel más loco

Melody

Melody destapa el tabú y los prejuicios del embarazo: "Parece que te vas a quedar sin trabajo"

Publicidad