Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero recuerdan en El Hormiguero un terremoto en República Dominicana

Durante la charla que mantuvo Pablo Motos con las actrices, ellas recordaron los contratiempos del rodaje en el Caribe, desde la presencia de insectos hasta un temblor de tierra que pilló a todas por sorpresa.

Paula Usero confesó que, al sentir el sismo, creyó que estaban entrando a robar en su habitación. Una divertida anécdota que demuestra la intensa experiencia que compartieron durante la grabación.

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