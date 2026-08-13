Claudia Salas desata las risas en El Hormiguero al recordar su surrealista experiencia con la marihuana en Ámsterdam

La actriz acudió al plató junto a Clara Galle y Paula Usero, haciendo gala de su gran sintonía. Durante la entrevista, relató el viaje familiar en el que decidió probar magdalenas cannábicas con su hermana.

Tras pensar que la repostería no le hacía efecto, sufrió un tremendo subidón que derivó en el mayor "globo" de su vida, con risas incontrolables que casi la llevan a terminar en los canales de la ciudad.

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