Impresionante
"¡Qué chulo!": Marron sorprende a la familia Sánnchez Saborido al demostrar el poder fluorescente de la naturaleza
El equipo de ciencia ha traído el plató minerales y animales con capacidad para reflejar la luz ultravioleta.
Publicidad
El plató de El Hormiguero ha recibido juntos a Joaquín Sánchez, Susana Saborido, Daniela y Salma, que han presentado El capitán en Japón en un ambiente distendido y lleno de complicidad. La familia ha relatado algunos de los momentos más divertidos y emotivos del programa.
Después de la entrevista, Marron ha aparecido en el plató dispuesto a poner el broche de oro a una noche inolvidable. El equipo de ciencia ha demostrado que la fluorescencia se puede encontrar en la naturaleza ya sea en animales o en minerales.
Además de demostrar lo increíble que puede ser nuestro entorno, han explicado y evidenciado la diferencia que existe entre fluorescencia, la fosforescencia y la tenebrescencia. ¡Así ha sido este espectacular experimento!
Publicidad