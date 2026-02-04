Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 1

Susana Saborido se horroriza al descubrir el hotel cápsula: “Esto parece un frigorífico, yo aquí no quiero dormir”

La familia Sánchez Saborido se ha instalado en Tokio y ha tenido que pasar su primera noche en un hotel cápsula.

Susana Saborido se horroriza al descubrir el hotel cápsula

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Joaquín tenía una sorpresa preparada para su familia nada más pisar Tokio, dormir en uno de los sitios más reconocidos de la ciudad, un hotel cápsula.

Nada más ver su habitáculo para dormir, Susana Saborido no puede contener su indignación, “¿Aquí voy a dormir?, si esto parece un frigorífico”, a lo que Joaquín no duda en responder a su mujer con humor, “pues a ver si te levantas con veinte años menos”, le dice el exfutbolista.

Joaquín avisa a sus hijas de que tienen que dormir con la cabeza hacía fuera para evitar la claustrofobia.

Susana acaba discutiendo con Joaquín, “¿qué tiene que ver la tendencia con la comodidad?” le reprocha al ver dónde tiene que dormir tras catorce horas de vuelo.

"¡Qué vergüenza!": Joaquín y su familia se enfrentarán a experiencias completamente nuevas en El Capitán en Japón

"¡Qué vergüenza!": Joaquín y su familia se enfrentan a experiencias completamente nuevas en El Capitán en Japón

Antena 3» Programas» El Capitán

Publicidad

Programas

Susana Saborido se horroriza al descubrir el hotel cápsula

Susana Saborido se horroriza al descubrir el hotel cápsula: “Esto parece un frigorífico, yo aquí no quiero dormir”

"¡Qué chulo!": Marron sorprende a la familia Sánnchez Saborido al demostrar el poder fluorescente de la naturaleza

"¡Qué chulo!": Marron sorprende a la familia Sánnchez Saborido al demostrar el poder fluorescente de la naturaleza

El Hormiguero

Joaquín se lía con el rumano en el teléfono escacharrado de El Hormiguero y provoca las risas del plató

Salma y Daniela
Entrevista

Salma cuenta en El Hormiguero la escena más incómoda con sus padres: "Me hice la loca"

"Yo te quito 20 años de encima": Joaquín Sánchez se compromete a hacerle un injerto de pelo a Pablo Motos
Desternillante

"Yo te quito 20 años de encima": Joaquín Sánchez se compromete a hacerle un injerto de pelo a Pablo Motos

¿Remontada o Silla Azul? Presión máxima para Manu tras la gesta de 23 aciertos de Rosa en El Rosco
El Rosco | 4 de febrero

¿Remontada o Silla Azul? Presión máxima para Manu tras la gesta de 23 aciertos de Rosa en El Rosco

En uno de los duelos más intensos de esta pareja de concursantes, la coruñesa se ha quedado a dos letras del bote y ha dejado a su rival en la encrucijada.

La anécdota de Rosa al dar las gracias a los invitados de Pasapalabra: “Soy una simple concursante”
Mejores momentos | 4 de febrero

La anécdota de Rosa al dar las gracias a los invitados de Pasapalabra: “Soy una simple concursante”

La concursante se ha metido en un pequeño jardín al desear a la actriz Candela González que, tras esta primera visita, regrese al programa.

El último poema de Manu en Pasapalabra para despedir a los invitados: “Los dulces no a-Marwan”

El último poema de Manu en Pasapalabra para despedir a los invitados: “Los dulces no a-Marwan”

Voz y guitarra de Marwán en directo en Pasapalabra cantando ‘La pareja interminable’

Voz y guitarra de Marwán en directo en Pasapalabra cantando ‘La pareja interminable’

La anécdota de Elena Furiase sobre Lolita: “Tenía una foto de Kevin Costner en su mesita y mi padre pensó que era él”

Elena Furiase explica la relación entre Lolita y Kevin Costner: “El Guardaespaldas es la película de mis padres”

Publicidad