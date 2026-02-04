Mejores momentos | Programa 1
Susana Saborido se horroriza al descubrir el hotel cápsula: “Esto parece un frigorífico, yo aquí no quiero dormir”
La familia Sánchez Saborido se ha instalado en Tokio y ha tenido que pasar su primera noche en un hotel cápsula.
Joaquín tenía una sorpresa preparada para su familia nada más pisar Tokio, dormir en uno de los sitios más reconocidos de la ciudad, un hotel cápsula.
Nada más ver su habitáculo para dormir, Susana Saborido no puede contener su indignación, “¿Aquí voy a dormir?, si esto parece un frigorífico”, a lo que Joaquín no duda en responder a su mujer con humor, “pues a ver si te levantas con veinte años menos”, le dice el exfutbolista.
Joaquín avisa a sus hijas de que tienen que dormir con la cabeza hacía fuera para evitar la claustrofobia.
Susana acaba discutiendo con Joaquín, “¿qué tiene que ver la tendencia con la comodidad?” le reprocha al ver dónde tiene que dormir tras catorce horas de vuelo.
