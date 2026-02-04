Mucho humor
Vuelve a ver la entrevista completa a la familia Sánchez Saborido en El Hormiguero
Joaquín Sánchez nos ha brindado una noche repleta de humor junto a su mujer Susana y sus hijas Salma y Daniela.
La familia SánchezSaborido ha visitado junta El Hormiguero para dar a conocer El capitán en Japón, su nuevo proyecto televisivo. Joaquín, Susana, Daniela y Salma han demostrado la gran unión que les caracteriza mientras repasaban las mejores anécdotas de esta aventura.
Nada más llegar, Pablo Motos les ha preguntado por su experiencia gastronómica más alocada en el país nipón. Ellos han contado que probaron cosas como el esperma de pez globo o el ano de pollo.
Tras esto, el presentador ha hablado con Joaquín sobre su experiencia poniéndose pelo. El exfutbolista le ha contado que tiene una clínica y se ha comprometido a entrar con él en el quirófano si se anima a hacerse un injerto.
Además, también ha habido tiempo para confesiones más íntimas. Salma y Daniela han confesado, entre risas, que sus padres no son las personas más discretas a la hora de tener relaciones.
