Joaquín fascinado con el inodoro japones: “Yo elegí Japón porque quería probar el chorrito del váter”

Tras ver sus dormitorios en el hotel cápsula, Joaquín y su familia van al cuarto de baño. Joaquín no puede esperar más y decide ir a probar cómo son los chorritos de los inodoros japoneses.

“Yo lo que quería era al señor Toto” ha bromado Joaquín sobre la marca del wáter en Japón.

Su familia se mete con él en el wáter y Joaquín tiene que echar a Susana y a sus hijas, “me podéis dejar un poquito de intimidad para probar el váter”.