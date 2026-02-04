Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 1

Joaquín fascinado con el inodoro japones: “Yo elegí Japón porque quería probar el chorrito del váter”

El capitán se ha sincerado sobre las ganas que tenía de descubrir los inodoros en Japón con todos los extras de los que vienen acompañados.

Joaquín fascinado con el inodoro japones

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Tras ver sus dormitorios en el hotel cápsula, Joaquín y su familia van al cuarto de baño. Joaquín no puede esperar más y decide ir a probar cómo son los chorritos de los inodoros japoneses.

Susana Saborido se horroriza al descubrir el hotel cápsula

“Yo lo que quería era al señor Toto” ha bromado Joaquín sobre la marca del wáter en Japón.

Su familia se mete con él en el wáter y Joaquín tiene que echar a Susana y a sus hijas, “me podéis dejar un poquito de intimidad para probar el váter”.

Joaquín se enfrenta a un luchador de sumo en Japón: "¡Muévelo!"

Antena 3» Programas» El Capitán

Publicidad

Programas

Joaquín fascinado con el inodoro japones

Joaquín fascinado con el inodoro japones: “Yo elegí Japón porque quería probar el chorrito del váter”

Vuelve a ver la entrevista completa a la familia Sánchez Saborido en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a la familia Sánchez Saborido en El Hormiguero

Susana Saborido se horroriza al descubrir el hotel cápsula

Susana Saborido se horroriza al descubrir el hotel cápsula: “Esto parece un frigorífico, yo aquí no quiero dormir”

"¡Qué chulo!": Marron sorprende a la familia Sánnchez Saborido al demostrar el poder fluorescente de la naturaleza
Impresionante

"¡Qué chulo!": Marron sorprende a la familia Sánnchez Saborido al demostrar el poder fluorescente de la naturaleza

El Hormiguero
Momentazo!

Joaquín se lía con el rumano en el teléfono escacharrado de El Hormiguero y provoca las risas del plató

Salma y Daniela
Entrevista

Salma cuenta en El Hormiguero la escena más incómoda con sus padres: "Me hice la loca"

Joaquín y su familia mostraron en El Hormiguero su forma natural y cercana de hablar de sexo y educación con sus hijas: "No es un tema tabú", confesaron en el programa.

"Yo te quito 20 años de encima": Joaquín Sánchez se compromete a hacerle un injerto de pelo a Pablo Motos
Desternillante

"Yo te quito 20 años de encima": Joaquín Sánchez se compromete a hacerle un injerto de pelo a Pablo Motos

El exfutbolista tiene una clínica capilar y le ha prometido al presentador que, si quiere, entra con él al quirófano.

¿Remontada o Silla Azul? Presión máxima para Manu tras la gesta de 23 aciertos de Rosa en El Rosco

¿Remontada o Silla Azul? Presión máxima para Manu tras la gesta de 23 aciertos de Rosa en El Rosco

La anécdota de Rosa al dar las gracias a los invitados de Pasapalabra: “Soy una simple concursante”

La anécdota de Rosa al dar las gracias a los invitados de Pasapalabra: “Soy una simple concursante”

El último poema de Manu en Pasapalabra para despedir a los invitados: “Los dulces no a-Marwan”

El último poema de Manu en Pasapalabra para despedir a los invitados: “Los dulces no a-Marwan”

Publicidad