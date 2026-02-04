Joaquín se lía con el rumano en el teléfono escacharrado de El Hormiguero y provoca las risas del plató

La visita de Joaquín Sánchez, Susana Saborido y sus hijas Daniela y Salma a El Hormiguero dejó momentos inolvidables, pero uno de los más divertidos llegó con un juego tan surrealista como complicado: el teléfono escacharrado… ¡en rumano!

La prueba consistía en escuchar una frase en rumano e intentar repetirla correctamente, algo que puso a prueba el oído, la memoria y, sobre todo, el sentido del humor de toda la familia.

El momento más comentado fue ver a Joaquín intentando repetir palabras imposibles, completamente descolocado ante el idioma... ¡Al igual que su familia!

Nada más escuchar la primera frase, el experto dijo: “Será japonés, porque rumano…”, afirmando que el mensaje no había llegado claro.

Entre pronunciaciones imposibles, errores encadenados y carcajadas, el juego se convirtió en uno de los momentazos de la noche, demostrando una vez más la naturalidad, complicidad y sentido del humor de la familia Sánchez Saborido.