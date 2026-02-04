Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Momentazo!

Joaquín se lía con el rumano en el teléfono escacharrado de El Hormiguero y provoca las risas del plató

La familia ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de la noche con esta sección en el que han intentado aprender una frase en rumano.

El Hormiguero

Publicidad

El Hormiguero
Publicado:

La visita de Joaquín Sánchez, Susana Saborido y sus hijas Daniela y Salma a El Hormiguero dejó momentos inolvidables, pero uno de los más divertidos llegó con un juego tan surrealista como complicado: el teléfono escacharrado… ¡en rumano!

La prueba consistía en escuchar una frase en rumano e intentar repetirla correctamente, algo que puso a prueba el oído, la memoria y, sobre todo, el sentido del humor de toda la familia.

El momento más comentado fue ver a Joaquín intentando repetir palabras imposibles, completamente descolocado ante el idioma... ¡Al igual que su familia!

Nada más escuchar la primera frase, el experto dijo: “Será japonés, porque rumano…”, afirmando que el mensaje no había llegado claro.

Entre pronunciaciones imposibles, errores encadenados y carcajadas, el juego se convirtió en uno de los momentazos de la noche, demostrando una vez más la naturalidad, complicidad y sentido del humor de la familia Sánchez Saborido.

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Salma revela un secreto a Susana Saborido

Salma revela un secreto a Susana Saborido: “Estoy enamorada y es muy bonito”

Joaquín fascinado con el inodoro japones

Joaquín fascinado con el inodoro japones: “Yo elegí Japón porque quería probar el chorrito del váter”

Vuelve a ver la entrevista completa a la familia Sánchez Saborido en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a la familia Sánchez Saborido en El Hormiguero

Susana Saborido se horroriza al descubrir el hotel cápsula
Mejores momentos | Programa 1

Susana Saborido se horroriza al descubrir el hotel cápsula: “Esto parece un frigorífico, yo aquí no quiero dormir”

"¡Qué chulo!": Marron sorprende a la familia Sánnchez Saborido al demostrar el poder fluorescente de la naturaleza
Impresionante

"¡Qué chulo!": Marron sorprende a la familia Sánnchez Saborido al demostrar el poder fluorescente de la naturaleza

El Hormiguero
Momentazo!

Joaquín se lía con el rumano en el teléfono escacharrado de El Hormiguero y provoca las risas del plató

La familia ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de la noche con esta sección en el que han intentado aprender una frase en rumano.

Salma y Daniela
Entrevista

Salma cuenta en El Hormiguero la escena más incómoda con sus padres: "Me hice la loca"

Joaquín y su familia mostraron en El Hormiguero su forma natural y cercana de hablar de sexo y educación con sus hijas: "No es un tema tabú", confesaron en el programa.

"Yo te quito 20 años de encima": Joaquín Sánchez se compromete a hacerle un injerto de pelo a Pablo Motos

"Yo te quito 20 años de encima": Joaquín Sánchez se compromete a hacerle un injerto de pelo a Pablo Motos

¿Remontada o Silla Azul? Presión máxima para Manu tras la gesta de 23 aciertos de Rosa en El Rosco

¿Remontada o Silla Azul? Presión máxima para Manu tras la gesta de 23 aciertos de Rosa en El Rosco

La anécdota de Rosa al dar las gracias a los invitados de Pasapalabra: “Soy una simple concursante”

La anécdota de Rosa al dar las gracias a los invitados de Pasapalabra: “Soy una simple concursante”

Publicidad