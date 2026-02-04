Momentazo!
Joaquín se lía con el rumano en el teléfono escacharrado de El Hormiguero y provoca las risas del plató
La familia ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de la noche con esta sección en el que han intentado aprender una frase en rumano.
Publicidad
La visita de Joaquín Sánchez, Susana Saborido y sus hijas Daniela y Salma a El Hormiguero dejó momentos inolvidables, pero uno de los más divertidos llegó con un juego tan surrealista como complicado: el teléfono escacharrado… ¡en rumano!
La prueba consistía en escuchar una frase en rumano e intentar repetirla correctamente, algo que puso a prueba el oído, la memoria y, sobre todo, el sentido del humor de toda la familia.
El momento más comentado fue ver a Joaquín intentando repetir palabras imposibles, completamente descolocado ante el idioma... ¡Al igual que su familia!
Nada más escuchar la primera frase, el experto dijo: “Será japonés, porque rumano…”, afirmando que el mensaje no había llegado claro.
Entre pronunciaciones imposibles, errores encadenados y carcajadas, el juego se convirtió en uno de los momentazos de la noche, demostrando una vez más la naturalidad, complicidad y sentido del humor de la familia Sánchez Saborido.
Publicidad