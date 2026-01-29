Música, cine, estrenos y un récord histórico: descubre a los próximos invitados de El Hormiguero

El Hormiguero disfrutará de una semana más de lo más variada. Un cantante, tres actores, la peculiar familia Sánchez Saborido y los actuales concursantes de Pasapalabra serán los protagonistas de los próximos programas.

Lunes: Mika

Arrancamos febrero con el ritmo del cantante Mika, quien nos va a presentar su nuevo trabajo de estudio, titulado Hyperlove. El artista libanés nos hablará también de la gira que le llevará por Europa y América.

Mika en El Hormiguero | antena3.com

Martes: Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre

Vienen a vernos los actores Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre. Los tres intérpretes nos presentarán La Fiera, una de las películas del año que se estrena en cines el viernes 6 de febrero. Se trata de una emocionante historia sobre la amistad y la pasión compartida de los pioneros del salto B.A.S.E con traje de alas en España.

Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre | antena3.com

Miércoles: la familia Sánchez Saborido

Nos visita la familia Sánchez Saborido. Joaquín Sánchez, Susana Saborido y sus hijas Daniela y Salma nos contarán las peripecias que han vivido en Japón durante la grabación de El Capitán en Japón, el road-show que sigue sus pasos cámara en mano y cuya segunda temporada se estrena en el prime time de Antena 3 ese mismo día.

Familia Sánchez Saborido | antena3.com

Jueves: Manu Pascual y Rosa Rodríguez

Ponemos el broche a la semana con la visita de Manu Pascual y Rosa Rodríguez, los populares concursantes de Pasapalabra que pugnan desde hace meses por el bote más alto de la historia del programa.