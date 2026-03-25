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¡Sin palabras! Los maquillajes que engañan al ojo humano triunfan en El Hormiguero

La artista Mimi Choi ha mostrado cómo convierte el cuerpo humano en auténticas obras surrealistas.

Mimi Choi

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El Hormiguero
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La visita de Javier Cámara y Alexandra Jiménez a El Hormiguero también ha servido para descubrir uno de los experimentos más impactantes de la noche. Marron ha presentado una serie de maquillajes imposibles que, a simple vista, parecían sacados de cuadros surrealistas.

Sin embargo, la realidad era aún más sorprendente: todas las imágenes estaban creadas sobre cuerpos humanos mediante técnicas de maquillaje y efectos de iluminación, logrando un resultado completamente hipnótico.

Para esta demostración, el programa ha contado con la presencia de Mimi Choi, reconocida artista del maquillaje, que ha explicado el origen de sus creaciones: “Me inspiran muchas cosas como la fotografía o la música, pero sobre todo mi parálisis del sueño”.

La artista ha confesado que esas experiencias le provocaban alucinaciones aterradoras, pero que decidió canalizarlas a través de su trabajo: “Durante esos momentos tengo unas alucinaciones aterradoras y desde hace unos años decidí luchar contra esos miedos”.

Una forma de convertir el miedo en arte que ha dejado impresionados tanto a los invitados como al público, demostrando el poder del maquillaje como herramienta creativa y terapéutica.

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