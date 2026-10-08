"Nos estás dejando locos": Marron juega con la inducción electromagnética de las formas más increíbles

La ciencia ha entrado en el plató de El Hormiguero para tratar de dejar sin palabras a alguien con tantas experiencias a sus espaldas como Luis Zahera. La tarea no parecía fácil; sin embargo, a Marron le gustan los retos y ha ido a por todas.

"Vamos a jugar con la inducción electromagnética", empezaba explicando el colaborador de El Hormiguero antes de contar cómo funcionan las cocinas de inducción: "Tenemos debajo de la placa una bobina de metal por la que hacemos circular electricidad a gran velocidad y conseguimos que se cree un campo electromagnético". Precisamente con ese campo, conocido también como corrientes de Foucault, podemos cocinar y Marron ha querido sacarle partido de las formas más curiosas.

Primero lo ha hecho con un molde de postres que, colocado sobre una bandeja con agua, ha manipulado con un simple imán. Es decir, ha representado lo que es una cocina de inducción de la manera más sencilla.

Acto seguido, ha elevado la apuesta utilizando unos leds apagados y, acercando una bobina, los encendía. Un experimento al más puro estilo Stranger Things.

Por último, Marron ha jugado con la propia placa de inducción para concluir su trabajo. Ha colocado los leds sobre la placa y efectivamente se han iluminado e incluso ha hecho flotar un papel de aluminio alrededor de un vaso de agua. Todo ello sin olvidar el control culinario absoluto al cocinar solo media tira de beicon. ¡Pura magia!

¿Quieres ver el experimento completo? Lo tienes disponible en el vídeo de arriba.