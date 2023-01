¡Momentazo! Rosalía se convierte en reportera infiltrada de 'El Hormiguero': "Es buena, pero no es mi estilo"

Rosalía protagonizó este 2022 un momento histórico en 'El Hormiguero'. La cantante se ha disfrazado de reportera poniéndose una peluca, unas lentilla y vistiéndose de otra manera para intentar pasar desapercibida.

La artista ha preguntado a la gente qué es lo que piensa de la cantante. La catalana se ha encontrado con algunos halagos: "Sé que eres tú", le decía una de las personas a las que preguntaba; mientras que otros han admitido que no son muy fans de ella: "Es buena, pero no es mi estilo", decía una mujer. "No soy nada su fan, del novio sí", decían otros.

Aunque sin duda, una de las críticas a las que se ha enfrentado ha sido:"De 20 palabras, 10 es una aberración, cuando cantan a capela no saben cantar", señalaba otra de las personas con las que se ha cruzado.

"Me gustan más las canciones que hacía antes"

Rosalía se lo ha pasado muy bien a pesar de soportar todo lo que decían de ella cara a cara y se ha destapado con una gran sonrisa en la cara.