Manu y Rosa revelan cuánto han estudiado para Pasapalabra: "He tenido días de 12 o 14 horas"

Los concursantes han relatado cuáles han sido sus jornadas más intensas de estudio para tratar de hacerse con el bote.

Manu y Rosa revelan cuánto han estudiado para Pasapalabra: "He tenido días de 12 o 14 horas"

Rosa y Manu, los dos grandes protagonistas de Pasapalabra, han acudido juntos a El Hormiguero justo antes conocer quién será el ganador del bote de 2.716.000 euros, el más alto en la historia del concurso. Los concursantes han compartido sus sensaciones y han contado cómo han vivido este enfrentamiento.

En esta ocasión, Pablo Motos le ha pedido a los concursantes que desvelasen cuánto ha sido lo máximo que han invertido en estudiar. Ella ha sido la primera en tomar la palabra y ha asegurado que ha llegado a echar hasta 14 intensas horas con el objetivo de cultivar su memoria.

Manu, que tampoco se queda atrás, ha dicho que él también ha invertido eternas jornadas a la preparación. Además, ambos han contado cómo ha sido su método de estudio y han revelado algún truco personal. ¡Imperdible!

