Disfruta de la entrevista completa a Rosa y Manu en El Hormiguero

Los concursantes han estado en el programa antes de que se conociese quién de los dos se habrá hecho con el mayor bote de la historia de Pasapalabra.

Los dos aspirantes al bote récord de Pasapalabra, Rosa y Manu, han acudido juntos a El Hormiguero antes de saber quién se habrá llevado a los 2.716.000 euros. Una entrevista marcada por la emoción, los nervios y la ilusión de conocer el gran desenlace.

Lo primero de lo que les ha pedido Pablo Motos que hiciesen nada más comenzar la entrevista ha sido reflexionar sobre cómo creen que será su vida ahora que ya no van a volver a concursar. Ellos han asegurado que lo echarán mucho de menos y han contado cómo ha sido su rutina todo este tiempo.

Manu y Rosa

Tras esto, Manu y Rosa han contado cómo han sido sus jornadas más intensas de estudio. Ambos han coincidido en que el esfuerzo ha sido magnánimo y han revelado que han llegado a echar hasta 14 horas.

El 'pantone acaramelado' con el que Marron ha sorprendido a Rosa y Manu en El Hormiguero

Manu y Rosa revelan cuánto han estudiado para Pasapalabra: "He tenido días de 12 o 14 horas"

Antonio Orozco, Belén Rueda, Belén Écija, Ana Milán y Samantha Vallejo-Nágera estarán en El Hormiguero
Los dos concursantes reconocen que Pasapalabra les ha cambiado la vida y que van a echar mucho de menos esta experiencia.

