Desde Juan Jesús Vivas, hasta Dani Martín: conoce a los próximos invitados en El Hormiguero

El Hormiguero ha vuelto a demostrar por qué es el programa líder de entretenimiento en la televisión presentando a unos nuevos invitados de altura. Juan Jesús Vivas, Patrick Criado, Andrea Ros, Dani Martín y Melody estarán en el plató para protagonizar unas noches inolvidables

Lunes: Juan Jesús Vivas

No perdemos de vista la grave crisis que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta y, para hablar de ello, recibimos de nuevo a su presidente Juan Jesús Vivas. Con el dirigente vamos a analizar en qué situación se encuentra Ceuta, casi tres meses después de la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

Juan Jesús Vivas | antena3.com

Martes: Patrick Criado y Andrea Ros

Recibimos a los actores Patrick Criado y Andrea Ros para presentarnos “Karateca”, la nueva película que protagonizan y que se estrena en cines el próximo 30 de octubre. La cinta cuenta la historia de perseverancia de la campeona olímpica de kárate española, Sandra Sánchez.

Patrick Criado y Andrea Ros | antena3.com

Miércoles: Dani Martín

Recibimos a nuestro buen amigo, el cantante Dani Martín. Nos va a hablar del éxito de su gira “25 Put*s años”, que le ha llevado por todo el país y por Latinoamérica, y del lanzamiento del disco físico 10 Noches en Madrid – 25 p*t*s años (en directo).

Dani Martín en El Hormiguero | antena3.com

Jueves: Melody

Cerramos la semana con más música, la de Melody. La cantante nos va a presentar su nuevo single, El Huracán, disponible desde el 23 de octubre, y nos hablará de la gira que con la que está recorriendo el país.