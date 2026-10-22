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"No tuve fuerzas para hacerlo": así vivió Paco González la vuelta a la radio tras la muerte de su compañero Pepe Domingo

Paco González ha visitado este jueves el programa presentado por Pablo Motos y ha recordado durante la entrevista a su compañero y buen amigo Pepe Domingo Castaño.

"No tuve fuerzas para hacerlo": así vivió Paco González la vuelta a la radio tras la muerte de su compañero Pepe Domingo

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Patri Bea
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El Hormiguero ha cerrado su semana por todo lo alta con la visita de uno de los periodistas deportivos más reconocidos de nuestro país. Paco González se ha sentado junto a Pablo Motos para hacer un repaso por su extensa trayectoria profesional y recordar algunos de los momentos más importantes de su vida.

Durante la entrevista, el locutor ha recordado a su compañero y buen amigo Pepe Domingo Castaño, que falleció hace tres años. Su muerte impactó a todos y dejó un vació muy grande en la radie. De hecho, al día siguiente, Paco González fue incapaz de trabajar.

"No tuve fuerza para hacer el programa. No nos lo esperábamos para nada", ha recordado el periodista. Paco tardó mucho tiempo en acostumbrarse a su ausencia, pero lo recuerda a diario. Escucha las bonitas palabras hacia su amigo en el vídeo de arriba.

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