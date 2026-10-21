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"Vamos a ver cosas que nunca hemos visto": Susanna Griso pronostica una campaña electoral intensa y emocional

Susanna Griso ha vuelto a El Hormiguero y, durante su entrevista, ha analizado cómo está siendo la campaña electoral a 30 días de las elecciones.

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Patri Bea
Patri Bea
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El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita de una compañera de la casa. Susanna Griso ha vuelto al programa presentado por Pablo Motos para hacer un repaso por su extensa carrera y hablarnos de sus proyectos profesionales.

Durante la entrevista, Susanna Griso y Pablo Motos han comentado cómo ven la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre y ambos han coincidido en que será muy intensa y tendrá un gran componente emocional.

"Vamos a ver cosas que nunca hemos visto", ha asegurado la presentadora de Espejo Público al ver los primeros movimientos de los representantes de cada partido político. ¡Escucha el análisis que han hecho durante la entrevista dándole al play al vídeo de arriba!

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