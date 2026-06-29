Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 21:45 horas

Hoy, Esperansa Grasia será la invitada en El Hormiguero

La creadora de contenido y colaboradora del programa se sienta, por primera vez en solitario, como invitada en el espacio de Pablo Motos.

Esperansa Grasia

Publicidad

El Hormiguero arranca su última semana antes de las vacaciones de verano con una invitada muy especial: Esperansa Grasia. Aunque los espectadores están acostumbrados a verla como colaboradora del programa, en esta ocasión cambia de papel para sentarse junto a Pablo Motos y protagonizar una entrevista en la que repasará su trayectoria y el gran momento profesional que atraviesa.

La influencer y humorista compartirá cómo ha vivido su crecimiento en redes sociales, donde se ha convertido en una de las creadoras de contenido más seguidas gracias a sus divertidos vídeos y personajes.

Además, hablará de su experiencia formando parte del equipo de El Hormiguero y de cómo ha evolucionado su carrera desde que comenzó a publicar contenido en internet hasta convertirse en uno de los rostros más populares del panorama digital.

Sobre ella:

Esperansa Grasia es una creadora de contenido, humorista e influencer que ha conquistado a millones de seguidores en redes sociales gracias a su estilo cercano y a sus divertidas interpretaciones. Sus vídeos se han convertido en un fenómeno viral y le han permitido dar el salto a televisión, donde actualmente forma parte del equipo de colaboradores de El Hormiguero. Su naturalidad y capacidad para conectar con el público la han convertido en una de las figuras más destacadas del entretenimiento digital en España.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » El Hormiguero » Invitados

Publicidad

Programas

Esperansa Grasia

Hoy, Esperansa Grasia será la invitada en El Hormiguero

Melody en La Voz Kids

“Lo has bordado”: Las emociones palabra de Melody tras la actuación de Leo

Cristina Castaño y Manel Fuentes

La emoción de Cristina Castaño tras la valoración del jurado: “Este programa me está ayudando a reconectar con mi cantante”

Ana Mena llora en los ensayos
Mejores momentos | Asaltos

Ana Mena se emociona con Triana: “No hay vez que haya ensayado que no haya llorado”

Consultorio
CONSULTORIO

Rafael Santandreu lanza un mensaje a los más cabezones: "Nadie sabe nada"

Paula Koops y Miki Núñez
Mejores momentos | Gala 11

“Se ha lavado los dientes hoy 35 veces”: los concursantes desvelan cómo se ha preparado Paula Koops para su actuación

La madrileña quería que todo saliese a la perfección en su imitación con Miki Núñez y no quería por nada del mundo tener mal aliento.

Ana Mena y Becky G en La Voz Kids
Mejores momentos | Asaltos

La emotiva reacción de Becky G al escuchar ‘Amor eterno’ de Rocío Dúrcal y recordar sus raíces mexicanas

Deyerid ha vuelto a iluminar el escenario con su voz durante los primeros Asaltos; sin embargo, la música no es lo único que le ha llegado a Becky G al ver a esta talent.

Jesulin de Ubrique, Cristina Castaño y Chenoa en Tu cara me suena

Jesulín de Ubrique se declara chenoísta : “Tenía una cosa pendiente con ella”

Melody en La Voz Kids

"La Voz Kids no se olvida en la vida": Los talents, preparados para los segundos Asaltos, el próximo sábado en Antena 3

"A mi me dan igual tus constantes vitales": Juan del Val carga contra la gente que tiene anillos del sueño

"A mí me dan igual tus constantes vitales": Juan del Val carga contra la gente que tiene anillos del sueño

Publicidad