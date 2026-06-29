A las 21:45 horas
Hoy, Esperansa Grasia será la invitada en El Hormiguero
La creadora de contenido y colaboradora del programa se sienta, por primera vez en solitario, como invitada en el espacio de Pablo Motos.
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El Hormiguero arranca su última semana antes de las vacaciones de verano con una invitada muy especial: Esperansa Grasia. Aunque los espectadores están acostumbrados a verla como colaboradora del programa, en esta ocasión cambia de papel para sentarse junto a Pablo Motos y protagonizar una entrevista en la que repasará su trayectoria y el gran momento profesional que atraviesa.
La influencer y humorista compartirá cómo ha vivido su crecimiento en redes sociales, donde se ha convertido en una de las creadoras de contenido más seguidas gracias a sus divertidos vídeos y personajes.
Además, hablará de su experiencia formando parte del equipo de El Hormiguero y de cómo ha evolucionado su carrera desde que comenzó a publicar contenido en internet hasta convertirse en uno de los rostros más populares del panorama digital.
Sobre ella:
Esperansa Grasia es una creadora de contenido, humorista e influencer que ha conquistado a millones de seguidores en redes sociales gracias a su estilo cercano y a sus divertidas interpretaciones. Sus vídeos se han convertido en un fenómeno viral y le han permitido dar el salto a televisión, donde actualmente forma parte del equipo de colaboradores de El Hormiguero. Su naturalidad y capacidad para conectar con el público la han convertido en una de las figuras más destacadas del entretenimiento digital en España.
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