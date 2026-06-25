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El Hormiguero cierra la temporada con la visita de Esperansa Grasia, José Andrés, Antonio Resines y Quim Gutiérrez

El programa despedirá la temporada con tres noches inolvidables.

El Hormiguero cierra la temporada con la visita de Esperansa Grasia, José Andrés, Antonio Resines y Quim Gutiérrez

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El Hormiguero afronta la última semana de la temporada con toda la ilusión del mundo. El programa, para celebrar que ya llegan las merecidas vacaciones de verano, contará con unos invitados de auténtico lujo para despedirse de la audiencia por todo lo alto antes del parón estival.

Lunes: Esperansa Grasia

Empezamos la semana con humor y frescura gracias a la visita de la creadora de contenido Gemma Palacio, conocida popularmente en las redes sociales como Esperansa Grasia. Con ella charlaremos sobre su éxito masivo en plataformas como TikTok e Instagram, donde sus divertidísimos vídeos y parodias sobre las diferencias culturales entre las familias españolas y las estadounidenses han conquistado a millones de seguidores.

Martes: José Andrés

El martes recibimos en el plató a uno de nuestros chefs más internacionales y solidarios, el asturiano José Andrés. El cocinero nos hablará de sus últimos proyectos gastronómicos y de la incansable labor humanitaria que realiza alrededor del mundo a través de su ONG, World Central Kitchen, además de dejarnos, como siempre, sus mejores anécdotas.

Miércoles: Antonio Resines y Quim Gutiérrez

Ponemos el broche de oro a la temporada el miércoles con una pareja de actores de primer nivel: Antonio Resines y Quim Gutiérrez. Ambos intérpretes vienen a divertirse al programa para presentarnos su último proyecto conjunto y compartir con Pablo Motos y las hormigas una noche que promete estar llena de risas, complicidad y grandes momentos antes de colgar el cartel de "cerrado por vacaciones".

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