Hoy, Àngel Llàcer presentará su nuevo programa en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Àngel Llàcer, una de las personalidades más queridas y polifacéticas del panorama televisivo. El catalán visita el programa para hablar de sus proyectos y de los retos que afronta en esta nueva etapa de su carrera en la que presentará Congelados, un nuevo programa de LaSexta.

Durante la entrevista, Llàcer compartirá algunas de las experiencias que ha vivido a lo largo de su trayectoria y repasará la actual temporada de Tu cara me suena mostrando, una vez más, el sentido del humor y la energía que le han convertido en uno de los rostros más populares del entretenimiento en España.

Sobre él:

Àngel Llàcer es actor, director teatral, presentador y profesor de interpretación. A lo largo de los años se ha consolidado como una de las figuras más reconocibles de la televisión gracias a su participación en numerosos formatos de éxito, sin dejar de lado su estrecha vinculación con el teatro y los musicales. Su carisma, espontaneidad y pasión por el espectáculo le han convertido en uno de los profesionales más admirados del sector.

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