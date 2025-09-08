Esta noche, Mar Flores presenta en exclusiva su autobiografía ‘Mar en calma’ en El Hormiguero

El Hormiguero ha comenzado su vigésima temporada por todo lo alto, firmando su mejor arranque histórico y consagrándose como el programa más visto de la televisión con interesantes entrevistas como la de Bertín Osborne.

Y para esta segunda semana, Pablo Motos tendrá grandes invitados, comenzando el lunes con Mar Flores, quien abrirá esta nueva semana de El Hormiguero para presentarnos ‘Mar en calma’, su autobiografía que saldrá a la venta el próximo 10 de septiembre.

La modelo, actriz y presentadora nos ofrecerá en exclusiva la primera entrevista en televisión para contarnos todos los detalles que esconden ‘Mar en calma’, su autobiografía, que ha sido editada por La Esfera de los Libros.

Seguro que Mar Flores tiene muchas cosas que contarnos, además de pasar un rato muy agradable con Pablo Motos y las Hormigas. No te pierdas, esta noche a las 21.45 horas, la entrevista de Mar Flores en El Hormiguero. ¡Te esperamos!