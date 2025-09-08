Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 21.45 horas

Esta noche, Mar Flores presenta en exclusiva su autobiografía ‘Mar en calma’ en El Hormiguero

La presentadora inaugura una nueva semana de El Hormiguero, su primera entrevista en televisión con motivo del lanzamiento de su autobiografía.

Mar Flores

Publicidad

Julián López
Publicado:

El Hormiguero ha comenzado su vigésima temporada por todo lo alto, firmando su mejor arranque histórico y consagrándose como el programa más visto de la televisión con interesantes entrevistas como la de Bertín Osborne.

Disfruta de la entrevista completa a Bertín Osborne y Sergio Ramos en El Hormiguero

Y para esta segunda semana, Pablo Motos tendrá grandes invitados, comenzando el lunes con Mar Flores, quien abrirá esta nueva semana de El Hormiguero para presentarnos ‘Mar en calma’, su autobiografía que saldrá a la venta el próximo 10 de septiembre.

La modelo, actriz y presentadora nos ofrecerá en exclusiva la primera entrevista en televisión para contarnos todos los detalles que esconden ‘Mar en calma’, su autobiografía, que ha sido editada por La Esfera de los Libros.

Seguro que Mar Flores tiene muchas cosas que contarnos, además de pasar un rato muy agradable con Pablo Motos y las Hormigas. No te pierdas, esta noche a las 21.45 horas, la entrevista de Mar Flores en El Hormiguero. ¡Te esperamos!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

Joaquín bromea sobre sus más de 20 años de matrimonio con Susana Saborido

“Esto es una condena”: Joaquín bromea sobre sus más de 20 años de matrimonio con Susana Saborido

Joaquín Manso

Joaquín Manso sobre el anuncio Sánchez contra Israel: "Hay que reconocerle que el tono institucional y el contenido de la declaración son acertados"

Esta noche, Mar Flores presenta en exclusiva su autobiografía ‘Mar en calma’ en El Hormiguero

Esta noche, Mar Flores presenta en exclusiva su autobiografía ‘Mar en calma’ en El Hormiguero

El baile más sensual de María José Suárez en Emparejados
Emparejados | Bertín y Alejandra Osborne

El baile más sensual de María José Suárez en Emparejados

Vivir a plazos
Nos lo cuenta

La angustia de Joana por vivir a plazos: "Llevo diez años devolviendo dos créditos que pedí... y los que me quedan"

La confidencia de Alejandra que sorprende a Bertín Osborne
Emparejados | Bertín y Alejandra Osborne

La confidencia de Alejandra que sorprende a Bertín Osborne: “Me sentía atraída por un amigo de mi padre que se ha casado hace poco”

Los invitados de Emparejados no han dudado en responder sobre si alguna vez se han sentido atraídos por un amigo del otro.

Emparejados arrasa en su estreno con un 13% de audiencia, líder y lo más visto de la noche del sábado
Audiencias

Emparejados arrasa en su estreno con un 13% de audiencia, líder y lo más visto de la noche del sábado

Emparejados se estrena por todo lo alto con Joaquín Sánchez y Susana Saborido al frente, que lidera y es lo más visto de la noche del sábado.

¿Qué relación tienen Bertín Osborne y Susana Saborido?

¿Qué relación tienen Bertín Osborne y Susana Saborido?

juan del val

La foto de Juan del Val que ha revolucionado las redes: sin barba… ¡y poniendo morritos!

Receta ideal para los niños: Postre helado de yogur con frutas de Arguiñano

Prepara la vuelta al cole con estas cinco recetas para merendar de Karlos Arguiñano

Publicidad