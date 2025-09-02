Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 21:45 horas

Hoy, Joaquín Sánchez y Susana Saborido presentarán la nueva temporada de Emparejados en El Hormiguero

Nuestra pareja favorita serán los encargados de poner el humor en esta semana de estreno de El Hormiguero presentando la nueva temporada de su Emparejados.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido en El Hormiguero

Publicidad

antena3.com
Publicado:

El estreno de la vigésima temporada de El Hormiguero no para, y para esta noche tenemos la visita de nuestra pareja favorita.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido regresan para poner el humor a una noche que promete muchas risas y novedades sobre Emparejados, el programa que presentan juntos en Antena 3, y que muy pronto contará con una nueva temporada.

Joaquín y Susana, una química que se traslada a la pantalla

Joaquín Sánchez ha demostrado que la televisión es su segundo hogar. No es el verde del Benito Villamarín, pero el exfutbolista sabe moverse por los platós con el humor y el entretenimiento que le caracteriza.

Tras los éxitos de Joaquín el novato, La penúltima y me voy, y El capitán en América, en los que hemos podido ver la faceta más personal del exfutbolista, así como su vida en familia, Joaquín se ha embarcado en Emparejados con Susana, su esposa, otro proyecto rotundo donde muchas parejas se ponen a prueba a las entrevistas y juegos que les han preparado Joaquín y Susana.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

El análisis de los magistrados a la crítica de Pedro Sánchez sobre los jueces: "Es comprensible que haga esa defensa"

El análisis de dos magistrados a la crítica de Pedro Sánchez a algunos jueces: "Hace daño al poder judicial"

Trancas y Barrancas retan con las historias engañosas a Bertín Osborne y Pablo Motos

Trancas y Barrancas retan con las historias engañosas a Bertín Osborne y Pablo Motos

La manía de Bertín Osborne que no soporta su hija Alejandra

La manía de Bertín Osborne que no soporta su hija Alejandra

Susana Díaz
Encuentro polémico

Susana Díaz, sobre la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont Puigdemont: "Me cuesta ver esa foto"

Joaquín Sánchez y Susana Saborido en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Hoy, Joaquín Sánchez y Susana Saborido presentarán la nueva temporada de Emparejados en El Hormiguero

drones
¡No te lo pierdas!

¡Impresionante! El Hormiguero lanza al aire más de 400 drones par hacer un espectáculo de luces en el cielo de Madrid

El programa ha coordinado una coreografía aérea de luces que alumbrará el cielo de Madrid para inaugurar la nueva temporada.

Disfruta de la entrevista completa a Bertín Osborne y Sergio Ramos en El Hormiguero
Inolvidable

Disfruta de la entrevista completa a Bertín Osborne y Sergio Ramos en El Hormiguero

El cantante ha brillado con luz propia en el programa y ha contado con la visita especial de Sergio Ramos.

El emotivo homenaje a Marta Jiménez, la 'mujer adrenalina' de El Hormiguero

El emotivo homenaje a Marta Jiménez, la 'mujer adrenalina' de El Hormiguero

cancion sergio

"Me gustaría dedicarme y compaginarlo con el fútbol": Sergio Ramos nos habla de su nuevo tema 'Cibeles'

"Te he traído un regalito": este ha sido detalle de Bertín Osborne a Pablo Motos por su cumpleaños

"Te he traído un regalito": este ha sido el detalle de Bertín Osborne a Pablo Motos por su cumpleaños

Publicidad