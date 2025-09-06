Antena 3 LogoAntena3
Ester Expósito presenta esta noche en El Hormiguero ‘El Talento’, su nueva película

La aclamada actriz visita a Pablo Motos y a las Hormigas para contarnos detalles de su nuevo proyecto, que se estrena en cines el 5 de septiembre.

Ester Expósito

Cerramos la semana de estreno de la vigésima temporada de El Hormiguero con la visita de Ester Expósito, una de las actrices con más proyección del panorama español.

La actriz regresa a El Hormiguero para contarnos todo sobre su nueva película, ‘El Talento’, en la que encarna el papel protagonista de Elsa, una prometedora estudiante de violonchelo cuya vida dará un vuelco.

La joven asiste a la fiesta de cumpleaños de su amiga sin saber que recibirá una noticia que la pondrá entre la espada y la pared, teniendo que elegir entre el futuro de su familia y su dignidad. Esta noche, no te pierdas la visita de Ester Expósito a El Hormiguero, a las 21.45 horas en Antena 3.

Sobre ella

Ester Expósito es una actriz y modelo española que alcanzó la fama internacional gracias a su papel como Carla Rosón Caleruega en la serie Élite de Netflix. Desde muy joven mostró vocación por la interpretación, formándose en teatro y ganando premios como Mejor Actriz en la Comunidad de Madrid. Su carrera televisiva comenzó en series como Vis a vis y Estoy vivo, y más adelante consolidó su presencia en el cine con películas como Cuando los ángeles duermen, Tu hijo, Venus y Perdidos en la noche. En 2024 protagonizó la serie mexicana Bandidos, reafirmando su proyección internacional.

Además de su talento actoral, Expósito se ha convertido en un fenómeno en redes sociales, siendo la española más seguida en Instagram con más de 27 millones de seguidores. Esta popularidad la ha llevado a colaborar con marcas de lujo como Dolce & Gabbana y Yves Saint Laurent, convirtiéndose en un referente de estilo y moda. Su influencia trasciende la pantalla, posicionándola como una figura clave en la cultura pop contemporánea.

