Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Bienvenidos!

Desde los coaches de La Voz a dos futbolistas de Primera División: descubre quiénes será los próximos invitados de El Hormiguero

El programa de Pablo Motos recibirá la próxima semana a ocho personalidades destacadas de nuestro país que vendrán dispuestos a pasárselo en grande.

invitados

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

La segunda semana de la vigésima temporada de El Hormiguero promete regalarnos tantos buenos momentos como la primera, ya que recibiremos en plató a ocho caras muy conocidas de nuestro país que tienen mucho que contarnos.

Lunes: Mar Flores

La semana arrancará por todo lo alto con la modelo, actriz y presentadora Mar Flores, que nos ofrecerá en exclusiva la primera entrevista en televisión con motivo del lanzamiento de 'Mar en calma', su autobiografía. Editado por La Esfera de los Libros, el libro sale a la venta el próximo 10 de septiembre. ¡Seguro que tiene mucho que contarnos al respecto!

Mar Flores
Mar Flores | Antena 3

Martes: Nacho Cano

Continuamos la semana con la visita del compositor y director musical Nacho Cano, que nos hablará, por primera vez en un plató de televisión, del archivo de la causa judicial contra él tras haber sido acusado de delitos contra los trabajadores. Cano, además, está a punto de estrenar su nuevo espectáculo, Ibiza Paradise, by Nacho Cano que arranca el próximo 12 de septiembre en los Cines Callao de Madrid.

Nacho Cano
Nacho Cano | Antena 3

Miércoles: Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra

El miércoles, llenaremos de música nuestro plató con la visita de los cuatro coaches de La Voz 2025: Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra. Los cantantes nos van a presentar la nueva temporada de La Voz que se estrena próximamente en el prime time de Antena 3.

Pablo López, Mika, Malú y Sebastián Yatra
Pablo López, Mika, Malú y Sebastián Yatra | Antena 3

Jueves: Pedri González y Ferran Torres

Cerraremos la semana por todo lo alto con dos futbolistas del FC Barcelona e internacionales con la Selección absoluta: Pedri González y Ferran Torres. Con ellos charlaremos sobre el arranque de la temporada de fútbol, tras los éxitos conseguidos en la anterior en la que lograron levantar tres títulos, y de sus mejores vivencias.

Pedri González y Ferran Torres
Pedri González y Ferran Torres | Antena 3
Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

completa

Revive la entrevista completa de Ester Expósito en El Hormiguero

baile

¡A todo ritmo! Pablo Motos y Ester Expósito se lanzan a la pista de baile

"Me tuve que buscar en wikipedia": la surrealista anécdota que Ester Espósito vivió este verano

"Me tuve que buscar en wikipedia": la surrealista anécdota que Ester Espósito vivió este verano

fiestas
El Hormiguero

De ron cola y botellones: Ester Expósito recuerda sus primeras fiestas

invitados
¡Bienvenidos!

Desde los coaches de La Voz a dos futbolistas de Primera División: descubre quiénes será los próximos invitados de El Hormiguero

La increíble remontada de Manu en El Rosco: da la vuelta al marcador… ¡con dos fallos!
El Rosco | 4 de septiembre

La increíble remontada de Manu en El Rosco: da la vuelta al marcador… ¡con dos fallos!

El concursante madrileño ha sorprendido a Rosa, que había optado por marcarse “un María Jiménez” y plantarse con 21 aciertos.

Lluvia de piropos para Manu tras su nuevo poema dedicado a los invitados: “Lo tiene todo”
Mejores momentos | 4 de septiembre

Lluvia de piropos para Manu tras su nuevo poema dedicado a los invitados: “Lo tiene todo”

El concursante ha sacado una sonrisa a Carmen Morales, Octavi Pujades, Shaila Dúrcal y Jorge Roelas con sus ingeniosos versos.

Shaila Dúrcal brilla gracias a Pastora Soler y ‘Quédate conmigo’ en el ¿Dónde Están?

Shaila Dúrcal brilla gracias a Pastora Soler y ‘Quédate conmigo’ en el ¿Dónde Están?

Jorge Roelas revela una premonición con Jennifer López… ¡y no la aprovecha en La Pista!

Jorge Roelas revela una premonición con Jennifer López… ¡y no la aprovecha en La Pista!

Pajares

Silencio en el clan Pajares tras la reaparición de Andrés Burguera: "Ni su padre ni su hermana se han puesto en contacto con él"

Publicidad