Desde los coaches de La Voz a dos futbolistas de Primera División: descubre quiénes será los próximos invitados de El Hormiguero

La segunda semana de la vigésima temporada de El Hormiguero promete regalarnos tantos buenos momentos como la primera, ya que recibiremos en plató a ocho caras muy conocidas de nuestro país que tienen mucho que contarnos.

Lunes: Mar Flores

La semana arrancará por todo lo alto con la modelo, actriz y presentadora Mar Flores, que nos ofrecerá en exclusiva la primera entrevista en televisión con motivo del lanzamiento de 'Mar en calma', su autobiografía. Editado por La Esfera de los Libros, el libro sale a la venta el próximo 10 de septiembre. ¡Seguro que tiene mucho que contarnos al respecto!

Mar Flores | Antena 3

Martes: Nacho Cano

Continuamos la semana con la visita del compositor y director musical Nacho Cano, que nos hablará, por primera vez en un plató de televisión, del archivo de la causa judicial contra él tras haber sido acusado de delitos contra los trabajadores. Cano, además, está a punto de estrenar su nuevo espectáculo, Ibiza Paradise, by Nacho Cano que arranca el próximo 12 de septiembre en los Cines Callao de Madrid.

Nacho Cano | Antena 3

Miércoles: Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra

El miércoles, llenaremos de música nuestro plató con la visita de los cuatro coaches de La Voz 2025: Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra. Los cantantes nos van a presentar la nueva temporada de La Voz que se estrena próximamente en el prime time de Antena 3.

Pablo López, Mika, Malú y Sebastián Yatra | Antena 3

Jueves: Pedri González y Ferran Torres

Cerraremos la semana por todo lo alto con dos futbolistas del FC Barcelona e internacionales con la Selección absoluta: Pedri González y Ferran Torres. Con ellos charlaremos sobre el arranque de la temporada de fútbol, tras los éxitos conseguidos en la anterior en la que lograron levantar tres títulos, y de sus mejores vivencias.